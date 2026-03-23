В Пулково задержали 80 рейсов, 62 отменили, 50 бортов ушли на запасные аэродромы
В Петербургском аэропорту Пулково задержали более 80 рейсов, 62 отменили, почти 50 бортов ушли на запасные аэродромы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Причиной случившегося стала одна из самых масштабных атак БПЛА на Ленинградскую область и Петербург. Над регионом сбили более 50 беспилотников. Атака шла волнами: в деревне Изора ударная волна выбила окна в трёх квартирах, один из БПЛА упал в Приморске, где возникло возгорание.
Пулково работает с ограничениями уже порядка 20 часов. В терминале скопились пассажиры: люди ждут открытия воздушного пространства, некоторые спят прямо на полу. Сейчас воздушное пространство аэропорта открыто — самолёты принимают и отправляют по согласованию с соответствующими органами.
