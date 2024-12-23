На Урале почти все жители села Липино собрались по похоронах бойца СВО

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В уральском селе Липино образовалась пробка из-за похорон местного участника спецоперации. Об этом пишет издание «Егоршинские вести».
Жители села узнали о гибели Ивана Самочернова 20 декабря. На его похороны приехало большинство местного населения, в том числе и сотрудники военкомата. По словам одного из них, ефрейтор Самочернов был смертельно ранен во время атаки вражеских беспилотников.
Церемонию прощания с военным организовали в местном клубе, а припаркованные автомобили желающих попрощаться с бойцом растянулись на сотни метров. Перед отправкой тела на кладбище в селе образовался сильный затор.
Ивана Самочернова похоронили со всеми полагающимися воинскими почестями.
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Церемонию прощания с военным организовали в местном клубе, а припаркованные автомобили желающих попрощаться с бойцом растянулись на сотни метров. Перед отправкой тела на кладбище в селе образовался сильный затор.
Ивана Самочернова похоронили со всеми полагающимися воинскими почестями.
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Элина Позднякова