Россияне выстроились в 40-километровую очередь на похоронах бойца СВО

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Жители Забайкальского края выстроились в многокилометровую очередь, чтобы проститься с участником спецоперации, передает телерадиокомпания «Забайкалье».
В марте 2022 года батальон российского солдата попал в засаду, он прикрыл отход танковой колонны и ценой своей жизни спас 150 сослуживцев. Летом того же года в Забайкалье состоялись похороны бойца.
Чтобы отдать дань памяти погибшему, люди выстроились в живой коридор, протяженность которого составляла почти 40 километров. Машину с гробом военного ВС РФ сопровождала колонна из 60 автомобилей.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Чтобы отдать дань памяти погибшему, люди выстроились в живой коридор, протяженность которого составляла почти 40 километров. Машину с гробом военного ВС РФ сопровождала колонна из 60 автомобилей.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова