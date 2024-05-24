Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Опубликованы кадры последствий удара по составу с техникой ВСУ под Харьковом

Опубликованы кадры последствий удара по составу с техникой ВСУ под Харьковом

24 мая 2024, 14:40
Фото: iStock/Perytskyy

Фото: iStock/Perytskyy

Последствия удара ВС России по составу с украинской техникой под Харьковом попали в сеть. Кадры публикует Telegram-канал «ИЗНАНКА».
На снимках видно, что вагоны поезда получили сильные повреждения. По данным источника, никто не пострадал. Поезда дальнего и пригородного сообщения продолжают курсировать в штатном режиме.



Ранее сообщалось, что железнодорожная инфраструктура была повреждена в Харьковской области. Повреждения получили пути, здания, нерабочие грузовые вагоны и вагон электропоезда.



Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

Читайте также:

На Украине заявили о повреждении железнодорожной инфраструктуры под Харьковом

Житель региона России пожелал отправить «всех русских» на СВО и попал на видео

Германия совместно с Данией поставила Украине еще десять танков Leopard 1

#поезда
#вагон
#инфраструктура
#сво
Стало известно об условиях России для переговоров о прекращении огня
Reuters: Россия готова к переговорам, которые зафиксируют текущую линию фронта
24 мая 2024, 14:56

Фото: iStock/Diy1

Глава российского государства Владимир Путин готов остановить военные действия на Украине путем переговоров о прекращении огня, на которых будут зафиксированы «нынешние линии фронта». Об этом информирует Reuters.
Согласно информации источника, Путин в разговоре с небольшой группой советников выразил разочарование «попытками Запада сорвать переговоры» и тем, что украинский лидер Владимир Зеленский исключил возможность диалога. Уточняется, что если Киев и Запад не отреагируют на данный посыл, то Москва продолжит специальную военную операцию.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Запад осознает, что РФ не планирует нападать ни на одну из стран НАТО.

Напомним, осенью 2022 года Владимир Зеленский подписал указ, который запрещает переговоры с РФ, пока ее президентом является Владимир Путин. Это произошло, после того как в состав России вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.

Читайте также:

Орбан: Запад готовится вступить в войну с Россией

Бортников: НАТО втягивает Молдавию в военное противостояние с РФ и Белоруссией

Полянский: Запад понимает последствия применения ВСУ оружия по целям в России
#москва
#владимир путин
#указ
#нато
#владимир зеленский
#всу
#запад
#киев
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Над Белгородской областью сбили ракету HARM
24 мая 2024, 13:46

Фото: iStock/e-crow

Дежурные средства российской ПВО уничтожили над Белгородской областью противорадиолокационную ракету HARM, запущенную Украиной, сообщили в Минобороны России.
«Около 12:20 была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением противорадиолокационной ракеты HARM производства США по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении.
В Минобороны уточнили, что дежурные средства ПВО уничтожили ракету над территорией Белгородской области.

Читайте также:

Минобороны: ПВО над Белгородской областью сбила три украинские ракеты Harm

Минобороны РФ сообщило о перехвате 5 HIMARS, ракеты HARM и авиабомбы JDAM

Американская ракета HARM попала в жилую многоэтажку в Донецке
#сша
#ракета
#минобороны
#ракеты
#рф
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Президент Финляндии оценил возможность отправки военных на Украину
Стубб: нет необходимости обсуждать вопрос отправки финских военных на Украину
24 мая 2024, 13:30

Фото: iStock/naumoid

Президент Финляндии Александер Стубб сообщил агентству STT, что на данный момент обсуждать отправку финских военных на Украину нет необходимости.
«Иногда в риторике малых и больших государств могут быть различия», — отметил Стубб, комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке западных войск на Украину.
Он подчеркнул, что вопрос отправки финских солдат на Украину для обучения или выполнения других задач обсуждать сейчас не нужно.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС договорился создать «девятую коалицию для глубоких ударов» — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия.

Читайте также:

Президент Финляндии Стубб заявил о полном отсутствии политдиалога с РФ

Новым президентом Финляндии стал Александер Стубб

Новый президент Финляндии Стубб отказался строить отношения с Россией
#президент
#отношения
#заявление
#ес
#макрон
#солдат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Германия совместно с Данией поставила Украине еще десять танков Leopard 1
Кабмин: ФРГ и Дания поставили Украине 10 танков Leopard, на очереди РСЗО Himars
24 мая 2024, 13:08

Фото: iStock/Dmitry Andreev

ФРГ совместно с Данией поставила Украине еще десять танков Leopard 1. Об этом сообщили в немецком кабмине.
Отмечается, что в пакет готовящегося к поставке оружия были включены три системы HIMARS. Согласно информации источника, количество направленных на Украину танков Leopard 1 в рамках совместного проекта с Данией увеличилось на 10 единиц — до 40 боевых машин.

Ранее сообщалось, что администрация США собирается объявить о выделении Киеву пакета военной помощи в 275 миллионов долларов. В данный пакет помощи войдут реактивные системы залпового огня HIMARS, а также артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм.

Напомним, в прошлом месяце президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину. Документ предполагает выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов.

Читайте также:

США намерены объявить о пакете помощи Украине на $275 млн и выделить РСЗО HIMARS

AT: если Запад разрешит ВСУ бить по России его оружием, то Москва может ответить

Житель региона России пожелал отправить «всех русских» на СВО и попал на видео
#москва
#сша
#сво
#всу
#запад
#джо германия
#танки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Боец ВСУ угнал украинский танк и перешёл на сторону ВС РФ
24 мая 2024, 13:04

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Боец ВСУ угнал украинский танк Т-64 танк и перешёл на сторону армии России на Донецком направлении. Об этом пишет Mash.
39-летний украинский военный Максим Лихачёв принял решение перейти на сторону ВС РФ и прихватить с собой танк ВСУ Т-64. Он заранее договорился с российской стороной, сел в танк и уехал со своей позиции. К российским военным подъезжал с поднятым вверх стволом, чтобы обозначить себя.

Сам он рассказал, что уехать с позиции ВСУ было безопаснее на танке, чтобы никто не заподозрил его в побеге, а приняли отъезд за боевое задание и не выстрелили в спину.

Максим родился в Сватово в ЛНР, потом жил в Польше, но вернулся на Украину, попал в ВСУ, после чего перешёл на сторону России.

Читайте также:

В Запорожье ВСУ атаковали дронами украинцев, решивших перейти на сторону РФ

«Хочется накормить»: В ДНР объяснили, почему солдаты ВСУ стали чаще вставать на сторону РФ

В ДНР объяснили, при каких условиях ВСУ будут переходить на сторону РФ ещё активнее
#солдаты
#днр
#лнр
#всу
#вс рф
#танк
#запорожье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Поставки оружия не спасают Украину от потери территорий
Азаров: поставки вооружения и техники не спасают Украину от потери территорий
24 мая 2024, 12:55

Фото: iStock/Jakub Laichter

Поставки вооружения и техники для Вооруженных сил Украины из западных стран не спасают страну от лавинообразной потери территорий. Об этом в своем Telegram-канале написал экс-премьер Украины Николай Азаров.
«Потери ВСУ территорий приобрели лавинообразный характер. Украина теряет территории даже несмотря на поставки западного вооружения и техники», — написал он.

По его словам, только в Харьковской области РФ взяла под контроль 49 населенных пунктов. Из них 36 — в Купянском районе.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее стало известно, что в Харькове намерены построить подземный город. Проект анонсировал мэр города Игорь Терехов. По словам мэра, в проект включены медучреждения, ТЦ, школы и коворкинг. Площадь города составит 236 000 квадратных метров. Сейчас для проекта ищут инвесторов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

НАТО перебрасывает боевиков на Украину

Подполье сообщило об ударах по Харьковской области

Украинцы не понимают, ради чего нужно сражаться на фронте
#школы
#коворкинг
#владимир путин
#президент
#проект
#украина
#город
#контроль
#тц
#операции
#мэр
#медучреждения
#лидер
#поставки
#сво
#всу
#вооружения
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украинским военнослужащим дали пожизненно за расстрел жителей Мариуполя
В ДНР военнослужащие ВСУ получили пожизненно за расстрел гражданских в Мариуполе
24 мая 2024, 12:39

Фото: iStock/Sinenkiy

В Донецкой народной республике (ДНР) четверо украинских военнослужащих приговорены к пожизненному лишению свободы за расстрел мирных жителей Мариуполя, сообщила прокуратура ДНР.
Суд установил, что с марта по апрель 2022 года бойцы мотопехотного батальона «Запорожье» Вооруженных сил Украины (ВСУ), находясь на позиции в Мариупольском металлургическом комбинате, расстреляли из автоматов трех гражданских, проходивших мимо. Один мирный житель погиб на месте, двум другим удалось спастись.

В 2023 году Верховный суд ДНР вынес обвинительные приговоры в отношении этих четырех осужденных за убийства мирных жителей.

Читайте также:

Пожизненный срок получили два солдата ВСУ за расстрел пяти гражданских в Мариуполе

В ДНР суд заочно дал 28 лет сержанту ВСУ за расстрел двух жителей Мариуполя

Суд приговорил морпеха ВСУ Кристофовича к 25 годам за расстрел в Мариуполе
#суд
#днр
#всу
#расстрел
#запорожье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сырский назвал два самых сложных для ВСУ направления
Главком ВСУ Сырский назвал Покровское и Кураховское направления самыми сложными
24 мая 2024, 12:18

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал в соцсетях два направления в ДНР, где идут самые ожесточенные боевые действия.
«Самые интенсивные и жесткие бои продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях», — написал он в Facebook*.
Сырский также отметил тяжелую ситуацию в районе населенного пункта Кисловка.

Ранее главком ВСУ сообщал, что быстрое продвижение российских войск застало украинскую армию врасплох.

Читайте также:

Сырский предложил Зеленскому новую циничную стратегию обороны ВСУ

Сырский признал всю плачевность ситуации на полях СВО для ВСУ

Сырский направил резервы ВСУ на Красноармейское и Кураховское направления

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
#соцсети
#instagram
#facebook
#сво
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине заявили о повреждении железнодорожной инфраструктуры под Харьковом
24 мая 2024, 11:52

Фото: iStock/Sergei Ramiltsev

Железнодорожная инфраструктура была повреждена в Харьковской области, сообщила компания «Украинские железные дороги» («Укрзализныця») в своем Telegram-канале.
Сообщается, что повреждения получили пути, здания, нерабочие грузовые вагоны и вагон электропоезда. Несмотря на это, поезда дальнего и пригородного сообщения продолжают курсировать по графику, уточнили в «Укрзализныця».

Ранее, 23 мая, сообщалось о повреждении нескольких объектов железнодорожной инфраструктуры в Харькове и Харьковской области после серии взрывов. Мэр города Игорь Терехов проинформировал, что было зафиксировано около десяти детонаций, а позже в течение дня произошла еще серия взрывов.

Читайте также:

Российские вертолеты поразили замаскированную технику ВСУ под Харьковом

ВС РФ уничтожили железнодорожный состав с техникой ВСУ под Харьковом

ВСУ получили артиллерийские снаряды от США для остановки наступления ВС РФ под Харьковом
#сша
#вертолёты
#поезда
#железнодорожный
#остановки
#вагон
#мэр
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф