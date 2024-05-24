Опубликованы кадры последствий удара по составу с техникой ВСУ под Харьковом

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Последствия удара ВС России по составу с украинской техникой под Харьковом попали в сеть. Кадры публикует Telegram-канал «ИЗНАНКА».
На снимках видно, что вагоны поезда получили сильные повреждения. По данным источника, никто не пострадал. Поезда дальнего и пригородного сообщения продолжают курсировать в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что железнодорожная инфраструктура была повреждена в Харьковской области. Повреждения получили пути, здания, нерабочие грузовые вагоны и вагон электропоезда.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Ранее сообщалось, что железнодорожная инфраструктура была повреждена в Харьковской области. Повреждения получили пути, здания, нерабочие грузовые вагоны и вагон электропоезда.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова