На уроках безопасности в Дубне бойцы СВО учат детей не трогать опасные предметы

28 ноября 2025, 14:39

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В Дубне стартовал новый цикл встреч представителей Ассоциации ветеранов СВО со школьниками и воспитанниками детских садов. Бойцы предупреждают на занятиях об опасных предметах, которые могут быть замаскированы под игрушки или сладости, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Первый урок нового цикла прошёл в детсаду «Росинка». В ближайшее время занятия по безопасности организуют и в других образовательных учреждениях наукограда.



Например, пакетик сока, на который так и хочется наступить, на самом деле может оказаться взрывным устройством. Муляж с огоньком, который имитирует взрыв, спроектировал председатель Ассоциации ветеранов СВО в Дубне Максим Большаков. Он стал пособием на встречах с ребятами.



Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна





«Мы покажем, расскажем и объясним детям, что даже приближаться к таким опасным предметам нельзя», – сказал представитель дубненского отделения Ассоциации ветеранов спецоперации Игорь Павельев.