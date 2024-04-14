На высоковольтных подстанциях под Одессой загорелось оборудование

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На нескольких высоковольтных подстанциях в Одесской области на юге Украины произошло возгорание оборудования. Об этом сообщили в министерстве энергетики страны.
В официальном телеграм-канале ведомства утверждается, что пожары были быстро ликвидированы сотрудниками экстренных служб. В результате инцидента на объектах без электрического снабжения остались четыре населённых пункта в Одесской области. О каких именно объектах идёт речь, не уточняется. Также ничего не сообщается о причинах пожаров.
Ранее министерство энергетики Украины обратилось к гражданам с призывом готовиться к длительным отключениям электроэнергии и приобретать генераторы. Это связано с участившимися ударами, которые российские военные наносят по объектам украинской энергетической инфраструктуры.
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