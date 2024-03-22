На востоке Украины более тысячи шахтеров оказались запертыми под землей

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В Днепропетровской области Украины и в части ДНР, находящейся под контролем Киева, более тысячи горняков оказались запертыми в шахтах под землей из-за аварийного отключения электричества после взрывов на энергообъектах Украины. Об этом информирует пресс-служба региональной компании ДТЭК в своем телеграм-канале.
По данным Укрэнерго, повреждены десятки объектов энергосистемы, замечены аварийные отключения света в ряде областей Украины. Из-за перебоев в обеспечении светом более тысячи украинских горняков оказались запертыми в шахтах, ведется эвакуация.
Украинская энергосистема в ночь на пятницу 22 марта подверглась самой масштабной атаке за последнее время, повреждены объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных регионах страны. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия «Днепровская», обеспечивающая основное энергоснабжение станции. Днепровская ГЭС, являющаяся крупнейшей гидроэлектростанцией Украины, остановила работу после пожара и повреждений в ходе атаки ВС РФ.
Масштабы ущерба и последствия атаки для энергосистемы Украины будут оценены специалистами в ближайшее время. Как сообщили в «Энергоатоме», есть риск блекаута на Запорожской АЭС.
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Украинская энергосистема в ночь на пятницу 22 марта подверглась самой масштабной атаке за последнее время, повреждены объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных регионах страны. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Масштабы ущерба и последствия атаки для энергосистемы Украины будут оценены специалистами в ближайшее время. Как сообщили в «Энергоатоме», есть риск блекаута на Запорожской АЭС.
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Мария Федоровцева