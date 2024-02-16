На всей территории Украины объявили воздушную тервогу, в Кропивницком взрывы

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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, об этом свидетельствует информация, отражённая на онлайн-картах украинского Министерства цифровой трансформации.
Позже издание «РБК-Украина» сообщило, что в городе Кропивницкий (новое название Кировограда) Кировоградской области Украины прогремели взрывы. Воздушная тревога в этом регионе начала звучать в 15:56 по московскому времени.
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