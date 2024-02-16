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На всей территории Украины объявили воздушную тервогу, в Кропивницком взрывы

16 февраля 2024, 16:20
Фото: iStock/Photoboyko

Фото: iStock/Photoboyko

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, об этом свидетельствует информация, отражённая на онлайн-картах украинского Министерства цифровой трансформации.

Сперва сирены воздушной тревоги заревели в Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях. Воздушная тревога также прозвучала в Запорожской и Херсонской областях, на подконтрольных Киеву территориях.

Позже издание «РБК-Украина» сообщило, что в городе Кропивницкий (новое название Кировограда) Кировоградской области Украины прогремели взрывы. Воздушная тревога в этом регионе начала звучать в 15:56 по московскому времени.

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В США похвалили российские танки Т-80БВМ
MWM: российские танки Т-80БВМ значительно превосходят американские Abrams
16 февраля 2024, 17:26

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Российские танки Т-80БВМ превосходят американские Abrams сразу по нескольким показателям. Об этом пишет журнал Military Watch Magazine.
«Будучи гораздо меньшим танком, чем Abrams, Т-80 имеет гораздо лучшее соотношение мощности и веса, но при этом располагает пушкой более крупного калибра», — говорится в статье.

Также уточняется, что российский Т-80БВМ оборудован мощным газотурбинным двигателем, что позволяет танку успешно передвигаться в экстремальных климатических условиях.

При этом автор статьи добавил, что Россия за два года спецоперации смогла модернизировать большое число своей военной техники.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в Берлине признался, что преимущество России в артиллерии и другом вооружении стало критическим.

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Зеленский прокомментировал ситуацию, складывающуюся в Авдеевке
16 февраля 2024, 17:15

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бойцы ВСУ героически защищают стратегические вещи, логистические пути, которые могут привести ВС РФ к продвижению.
По его словам, украинское руководство четко осознает, что именно происходит в Авдеевке и находится в постоянном контакте с командованием ВСУ.
«Я не буду говорить, какие они новые подходы применяют. Их задача делать все, чтобы защитить наших людей. Это главный сигнал от меня. Наши военные - это самое главное, что у нас есть, и это самое главное наше оружие», - заявил Зеленский.

Тем временем бойцы 114-й бригады 1-го армейского корпуса ВС РФ водрузили Знамя Победы на стелу «Авдеевка». А командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» ВСУ Александр Тарнавский заявил, что ВСУ покидают свои позиции в районе «Зенит» и уходят на юго-восточную окраину Авдеевки.
#военные
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#всу
#вс рф
#зеленский
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В офисе Зеленского заявили об оперативном значении Авдеевки
Подоляк: Авдеевка имеет оперативное значение, а не только символическое
16 февраля 2024, 17:07

Фото: iStock/alzay

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Авдеевка имеет не только символическое значение, но и оперативную важность. Об этом он сообщил в интервью британской газете Guardian.
Ранее Washington Post сообщала, что украинские военные приступили к частичному отходу в районе Авдеевки. Они убеждены, что город в скором времени будет сдан. Представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что ситуация в районе Авдеевки приобрела критический характер.

Подоляк объяснил, почему Украине важно удержать Авдеевку. По его словам, если населённый пункт перейдёт под управление российских военных, то они построят там логистические коридоры для обеспечения поставками большой части фронта. Кроме того, Киеву нужна Авдеевка для осуществления контроля за районом, окружающим Донецк.

Советник главы офиса Зеленского подчеркнул, что речь идёт не о символизме, а об оперативной важности этой территории.

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#владимир зеленский
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#сво
#город
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В США раскрыли, кому на самом деле подчиняется Сырский
Макгрегор: Главнокомандующий ВСУ Сырский подчиняется MI6, а не Зеленскому
16 февраля 2024, 16:38

Фото: iStock/Prostock-Studio

Главнокомандующий украинской армией Александр Сырский подчиняется не президенту Владимиру Зеленскому, а британской разведслужбе MI6, об этом заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.
«Сырский на самом деле инструмент MI6, в меньшей степени он сотрудничает с ЦРУ. (Владимир) Зеленский теряет людей, которые лояльны к нему», — прокомментировал нынешнюю ситуацию в украинских властях Макгрегор.

Американский эксперт заявил, что президент Зеленский отдаёт просто чудовищный приказы, которые влекут за собой смерти множества людей, включая солдат Вооружённых сил Украины. Именно поэтому сотрудничать с ним уже не хотят даже приближенные.

Напомним, споры с бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным происходили у Зеленского также насчёт управления армией.

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#всу
#сво
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Focus: Положение Украины ухудшится, если она срочно не начнёт переговоры
16 февраля 2024, 16:04

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Украина потеряет последнюю надежду на положительный исход, если срочно не начнёт переговоры, об этом пишет Герхард Манготт в своей статье для немецкого издания Focus.
«Можно ожидать того, что в этом году переговорные позиции Украины ухудшатся. По этой причине вопрос начала переговоров о прекращении огня следовало бы срочно рассмотреть», — прокомментировал сложившуюся ситуацию автор статьи.

По его словам, без помощи западных союзников Вооружённым силам Украины не удастся удержать даже те позиции, на которых они находятся сегодня.

При этом, Манготт напомнил, что российские военные на полях спецоперации продвигаются весьма успешно. Так, он отметил занятие всё новых позиций на Купянском направлении.

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#вс рф
#всу
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Преимущество России в вооружении стало критическим, признался Зеленский
16 февраля 2024, 15:59

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в Берлине признался, что преимущество России в артиллерии и другом вооружении стало критическим.
Напомним, что сегодня украинский президент прибыл с рабочим визитом в Германию, где уже встретился с канцлером Олафом Шольцем. В ходе их встречи были подписаны двусторонние соглашения о гарантиях в сфере безопасности.

На брифинге по итогам визита Зеленский признался, что Россия намного превосходит Украину в оружии. Он отметил, что сейчас разворачивается критичная ситуация.

Ранее сообщалось, что в Конгрессе США подготовили альтернативный законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере более 60 миллиардов долларов. Читайте подробнее в материале «Радио 1».

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#владимир зеленский
#украина
#германия
#россия
#вооружение
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ВСУ официально подтвердили отступление с укрепрайона «Зенит» южнее Авдеевки
Тарнавский: ВСУ отходят с позиции «Зенит» на юго-восточную окраину Авдеевки
16 февраля 2024, 15:57

Фото: iStock/Leestat

ВСУ покидают свои позиции в районе «Зенит» и уходят на юго-восточную окраину Авдеевки. Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» ВСУ Александр Тарнавский. Его слова передает местное издание «Страна».
«После многих месяцев противостояния, командование ОСУВ приняло решение отойти с позиции "Зенит" на юго-восточную окраину Авдеевки. Решение отойти было принято для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки», - пишет генерал Тарнавский.

Он пояснил, что, занимая данные позиции РФ не получат тактического преимущества и не смогут улучшить ситуацию на данном направлении.
Тарнавский добавил, что сейчас в ВСУ продолжается перегруппировка войск. Украинские военные обустраиваются на новых позициях и пополняют запасы боеприпасов.

Накануне российские военкоры сообщали, что российским военным удалось установить контроль над укрепрайоном ВСУ «Зенит».

Ранее Тарнавский заявлял, что ВСУ под Авдеевкой готовят позиции исходя из всех возможных сценариев.

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#военные
#данные
#контроль
#всу
#рф
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В Севастополе объявили воздушную тревогу
Развожаев сообщил о воздушной тревоге в Севастополе
16 февраля 2024, 15:45

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В Севастополе объявили воздушную тревогу, об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога!», — предупредил горожан Развожаев.

Сирены воздушной тревоги завыли в 15:04 по московскому времени. Отмечается, что в Севастополе также приостановлена работа общественного транспорта.

Напомним, рано утром 15 февраля воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Согласно карте а сайте Министерства цифровой трансформации Украины, тревога зазвучала во всех областях Украины, а также в частях Донецкой Народной Республики (ДНР), Херсонской и Запорожской областей, подконтрольных Киеву.

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#воздушная тревога
#севастополь
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В ГУР назвали плохой ситуацию для ВСУ в зоне СВО
Буданов*: ситуация на фронте для ВСУ плохая
16 февраля 2024, 15:14

Фото: iStock/Jakub Laichter

Ситуация на линии боевого соприкосновения для ВСУ складывается плохо из-за дефицита снарядов. Об этом заявил глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов. Его слова передает «РБК-Украина».
«Плохая (ситуация на фронте – ред.), но не критическая. Действительно, не хватает снарядов, и для этого есть объективные причины», — рассказал Буданов*.

По его словам, проблема заключается в высокой интенсивности и продолжительности боевых действий. Он также добавил, что объемы вооружения, предоставляемые западными союзниками, не могут покрыть потребности Украины, так же, как и промышленность страны.

Ранее Буданов* утверждал, что новое контрнаступление Вооружённых сил Украины (ВСУ) начнется весной 2024 года.

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*Лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов.
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