На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

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Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствует онлайн-карта украинского министерства цифровой трансформации.
До этого воздушная тревога объявлялась в Киеве, а также Житомирской, Винницкой и Одесской областях Украины. Ранее воздушная тревога была объявлена в Киевской, Черниговской и Черкасской областях.
Также сообщалось о воздушной тревоге в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях. Тревога звучала и в Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных украинским войскам частях Херсонской и Запорожской областей РФ.
Сигнал тревоги прозвучал в оставшихся регионах с 03.52 по московскому времени.
Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Также сообщалось о воздушной тревоге в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях. Тревога звучала и в Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных украинским войскам частях Херсонской и Запорожской областей РФ.
Сигнал тревоги прозвучал в оставшихся регионах с 03.52 по московскому времени.
Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Алина Юрчак