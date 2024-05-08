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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Онлайн-карта: по всей территории Украины объявили воздушную тревогу
08 мая 2024, 04:30
Фото: istock / sandsun

Фото: istock / sandsun

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствует онлайн-карта украинского министерства цифровой трансформации.
До этого воздушная тревога объявлялась в Киеве, а также Житомирской, Винницкой и Одесской областях Украины. Ранее воздушная тревога была объявлена в Киевской, Черниговской и Черкасской областях.

Также сообщалось о воздушной тревоге в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях. Тревога звучала и в Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных украинским войскам частях Херсонской и Запорожской областей РФ.



Сигнал тревоги прозвучал в оставшихся регионах с 03.52 по московскому времени.

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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#карты
#онлайн
#тревога
#информация
#воздушная тревога
#украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и двух областях
СМИ: в Киеве, Полтавской и Ивано-Франковской областях прогремели взрывы
08 мая 2024, 05:27

Фото: istock / Olena Lialina

Взрывы прогремели в Киеве, Ивано-Франковской и Львовской областях, а также в городе Кременчуг Полтавской области Украины на фоне объявленной по всей стране воздушной тревоги. Об этом информируют украинские телеканалы.
«Взрывы звучат в Киеве», — сказано в Телеграм-канале телеканала ТСН.
О взрывах в Ивано-Франковской области сообщил телеканал «Общественное». Про взрывы в полтавском Кременчуге уведомил ICTV.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, взрывы слышны и во Львовской области.

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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ВС РФ атаковали офицеров ВСУ во время совещания в Харьковской области

#карты
#взрывы
#онлайн
#украина
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Шойгу поздравил военных с освобождением сёл в Харьковской области и ДНР
Шойгу поздравил военнослужащих с освобождением сел Котляровка и Соловьево
08 мая 2024, 03:25

Фото: сайт Минобороны РФ

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с освобождением села Котляровка в Харьковской области и села Соловьево в Донецкой Народной Республике. Об этом сказано в Телеграм-канале оборонного ведомства.
«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу направил телеграммы соединению и воинской части, участвующим в специальной военной операции», — говорится в сообщении.
Шойгу добавил, что бойцы 272-го мотострелкового полка активно продвигаются вперед на Купянском направлении, успешно выполняя задачи СВО на одном из сложнейших направлений. Как утверждает министр, военнослужащие продемонстрировали пример храбрости, освободив село Котляровка.

Кроме того, глава Минобороны РФ поздравил 55-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду с освобождением села Соловьево в ДНР, отметив, что военнослужащие справляются с задачами на самых ответственных направлениях.

Шойгу уточнил, что в ходе освобождения Лисичанска и Авдеевки бойцы соединения вписали в историю Отечества славные страницы подвигов.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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На Украине анонсировали создание нового типа войск

ВС РФ атаковали офицеров ВСУ во время совещания в Харьковской области

#минобороны рф
#сергей шойгу
#министр
#днр
#сво
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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
«Общественное»: в Харькове прогремел взрыв, объявлена воздушная тревога
08 мая 2024, 03:03

Фото: istock / aapsky

В Харькове на востоке Украины на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв. Об этом сообщило украинское информагентство «Общественное. Новости».
В Харьковской области и нескольких других областях Украины звучит воздушная тревога.

Удары по инфраструктуре Украины ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через 2 дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Луганске, вследствие чего начался пожар. В результате удара украинских войск, предварительно пострадали пять сотрудников нефтебазы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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ВС РФ атаковали офицеров ВСУ во время совещания в Харьковской области

#взрыв
#тревога
#новости
#воздушная тревога
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Около подконтрольного Украине Херсона прогремели взрывы
08 мая 2024, 01:52

Фото: istock / dzika_mrowka

Взрывы слышны в подконтрольном Киеву поселке Белозерка около Херсона. Об этом уведомило украинское издание «Зеркало недели».
Детали не приводятся.

В находящемся под контролем украинских властей районах Херсонской области и нескольких областях Украины звучит воздушная тревога.

До этого сообщалось, что ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Луганске, вследствие чего начался пожар. В результате удара украинских войск, предварительно пострадали пять сотрудников нефтебазы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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ВС РФ атаковали офицеров ВСУ во время совещания в Харьковской области

#взрывы
#тревога
#воздушная тревога
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В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Гладков: в Белгородской области объявили ракетную опасность
08 мая 2024, 00:41

Фото: istock / Photoboyko

В Белгороде и Белгородском районе объявлена угроза ракетной опасности. Об этом проинформировал губернатор региона Вячеслав Гладков в Телеграм-канале.
«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — сообщил он.
Гладков призвал в случае нахождения на улице спустится в укрытие или другое безопасное место.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли нефтебазу в Луганске. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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ВС РФ атаковали офицеров ВСУ во время совещания в Харьковской области

#губернатор
#дома
#Вячеслав Гладков
#всу
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ВСУ обстреляли нефтебазу в Луганске
Пасечник: На нефтебазе в Луганске начался пожар после удара ВСУ
08 мая 2024, 00:18

Фото: istock / O_Lypa

ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Луганске, вследствие чего начался пожар. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в своем Телеграм-канале.
«Сейчас основная задача – потушить пожар, чтобы защитить мирных жителей и их дома от огня», — заявил Пасечник.
Сведения о пострадавших уточняются.

Глава региона заверил, что лично контролирует ситуацию.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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ВС РФ атаковали офицеров ВСУ во время совещания в Харьковской области

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#всу
#удар
#взрыв
#лнр
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«Живое разминирование»: Герой России раскрыл смертельную тактику ВСУ
Сайфуллин: ВСУ несут большие потери из-за тактики «живого разминирования»
07 мая 2024, 22:49

Фото: iStock/Jakub Laichter

Руководство ВСУ отправляет военных на «мясные» штурмы и применяет тактику «живого разминирования», что приводит к огромным потерям в рядах украинской армии. Об этом рассказал Герой России, полковник Рустам Сайфуллин.
«У нас каждый солдат на счету. Это ВСУ кидают просто в "мясные" штурмы либо в живое разминирование. Для нас главное — тактика, а не бессмысленные жертвы», — заявил Сайфуллин в разговоре с ТАСС.

По его словам, армия России проводит тщательные технические расчеты перед началом боевых действий. Перед руководством ВС РФ стоит задача разгромить противника, сохранив при этом жизни российских бойцов.

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На Украине анонсировали создание нового типа войск
Умеров: на Украине создадут Силы беспилотных систем ВСУ
07 мая 2024, 22:05

Фото: iStock/demerzel21

Во вторник, 7 мая, кабмин Украины принял решение о создании Сил беспилотных систем ВСУ. Об этом сообщил министр обороны страны Рустем Умеров. Его слова приводит украинское издание «Страна».
Уточняется, что указ о появлении Сил беспилотных систем ВСУ президент Украины Владимир Зеленский подписал еще в феврале текущего года.

«Это стратегический шаг для нашей страны в условиях растущей угрозы со стороны России», – заявил Умеров.

Он отметил, что кабмин Украины уже в ближайшее время внесёт в Раду законопроект о создании нового рода войск.

Ранее стало известно, что Умеров может оставить свой пост. Это вполне может произойти менее, чем через год после того, как он был назначен на эту должность.

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ВС РФ атаковали офицеров ВСУ во время совещания в Харьковской области
ВС РФ уничтожили штаб ВСУ во время совещания офицеров в Харьковской области
07 мая 2024, 20:53

Фото: iStock/Irina Piskova

Российские бойцы ударили по группе офицеров ВСУ во время совещания у населенного пункта Липцы в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Фронтовая птичка».
Согласно сообщению, разведка обнаружила несколько автомобилей противника в лесополосе. Всего там было 16 человек, которые что-то бурно обсуждали между собой. Стало понятно, что это собрание офицерского состава ВСУ.

«Поняли, что это не простые ВСУшные рыбы. Начали работать по ним с 2А65 и с 2А36 в паре. Рига в паре с бездушным бортом уничтожали всё, что было в окрестностях», — говорится в сообщении.

Позже подъехали автомобили эвакуации. После прилёта на месте сбора украинского офицерского состава начался пожар. Потери уточняются.

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