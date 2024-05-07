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ВС РФ атаковали офицеров ВСУ во время совещания в Харьковской области

ВС РФ уничтожили штаб ВСУ во время совещания офицеров в Харьковской области
07 мая 2024, 20:53
Фото: iStock/Irina Piskova

Фото: iStock/Irina Piskova

Российские бойцы ударили по группе офицеров ВСУ во время совещания у населенного пункта Липцы в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Фронтовая птичка».
Согласно сообщению, разведка обнаружила несколько автомобилей противника в лесополосе. Всего там было 16 человек, которые что-то бурно обсуждали между собой. Стало понятно, что это собрание офицерского состава ВСУ.

«Поняли, что это не простые ВСУшные рыбы. Начали работать по ним с 2А65 и с 2А36 в паре. Рига в паре с бездушным бортом уничтожали всё, что было в окрестностях», — говорится в сообщении.



Позже подъехали автомобили эвакуации. После прилёта на месте сбора украинского офицерского состава начался пожар. Потери уточняются.

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В США считают, что ВС РФ могут пойти на Киев
Макгергор: Армия России способна пойти на Киев
07 мая 2024, 20:41

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

Армия России продолжит продвигаться дальше и сможет освободить Харьков и Одессу, а далее отправиться на Киев. Такое предположение сделал бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
«Пока нет желания говорить с русскими о том, как положить конфликту конец, они будут продолжать наступать. И к тому времени, когда это произойдет, остается только гадать, какие территории они возьмут под контроль», — отметил Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

Он считает, что подобные перспективы возникли из-за нежелания Украины вести переговоры с Россией. Теперь президента Украины Владимира Зеленского предупреждают, что российские военные могут взять под свой контроль Одессу и Харьков.

При этом Макгрегор считает, что при отсутствии в Киеве правительства, с которым можно договориться, то Россия может направить свои войска прямо туда.

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Стали известны последствия отправки войск всех стран Европы на Украину
dikGAZETE: ситуацию на Украине не изменит даже отправка войск всех стран Европы
07 мая 2024, 20:25

Фото: iStock/Silent_GOS

Отправка войск из всех стран Европы на Украину не поможет ВСУ изменить ситуацию на поле боя. Так пишет dikGAZETE.
«Честно говоря, даже если вся Европа отправит своих солдат на Украину, ситуация на поле боя не изменится», — говорится в статье.

Автор отметил, что руководства стран Запада уже всё перепробовали, чтобы помочь Украине победить в конфликте. Они отправили Киеву своих наёмников и военную технику, ввели различные антироссийские санкции, пытались давить на россиян и сформировали среди своего населения определённое общественное мнение через СМИ. Таким образом, автор задается вопросом, зачем Киев, потерпевший неудачу по всем направлениям, опять пробует то же самое.

В материале также говорится о ежедневных просьбах президента Украины Владимира Зеленского об увеличении помощи для страны.

Ранее стало известно, что петиция о приглашении иностранных войск на Украину зарегистрирована на сайте президента украинского государства.
В петиции говорится о том, чтобы в ближайшее обратиться за военной помощью к каждой из стран членов Евросоюза, Великобритании и США с просьбой о введении государствами своих войск на украинскую территорию. В настоящее время петицию поддержали 25 человек.

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Морпеха ВСУ приговорили к 22 годам колонии за убийство мирного жителя Мариуполя
07 мая 2024, 19:56

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Суд в Донецке приговорил морпеха украинской армии Владислава Чернокнижного к 22 годам в колонии строгого режима за убийство мирного жителя в Мариуполе. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
Уточняется, что Чернокнижный совершил преступление весной 2022 года в Мариуполе. Мужчина был прицельно расстрелян из автомата.

От полученных ранений он скончался на месте. Преступник в ходе следствия признал вину в полном объеме и раскаялся.

Ранее секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко отказался признавать удары ВСУ по мирным жителям. По словам Литвиненко, ВСУ атакуют исключительно военные объекты. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Лидер «Землян» Киселёв отказался платить бойцу, подбившему танки Abrams
07 мая 2024, 18:53

Фото: iStock/dr_evil

Российский певец и продюсер, лидер группы «Земляне» Владимир Киселёв отказался выплачивать деньги военному, подбившему два американских танка Abrams. Об этом пишет издание Neft.
Ранее Киселёв на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявлял, что будет поощрять российских военных выплатами в размере миллиона рублей за один подбитый танк.

Однако военнослужащий с позывным Десант, подбивший сразу два танка, не получил обещанной выплаты. По заявлениям представителя Киселёва, деньги не поступят из-за того, что в заявлении музыканта якобы упоминались немецкие танки Leopard, а не американские Abrams.

При этом в опубликованном видео артист чётко заявляет, что вознаграждение ждёт бойцов, уничтоживших немецкие и американские боевые машины.

«Каждый подбитый, каждый завоеванный танк Leopard и Abrams мы будем премировать совместно с Министерством обороны», – заявлял Киселёв на ПМЭФ.

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Сотрудники МЧС России пострадали при атаке украинского беспилотника в ДНР
07 мая 2024, 18:43

Фото: iStock/DmyTo

Сотрудники МЧС России получили ранения при атаке украинского беспилотника в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом ведомство сообщило в своём Telegram-канале.
Отмечается, что сотрудники МЧС ликвидировали возгорание сухой травы в Горловке. По возвращении в пожарную часть подразделение атаковал украинский беспилотник. В результате происшествия несколько сотрудников были ранены. Их оперативно госпитализировали, врачи оказывают пострадавшим всё необходимую помощь.

Кроме того, в результате атаки дрона была повреждена автоцистерна.

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Российские военные уничтожили уже девятый танк Abrams в зоне спецоперации
MWM: ВС РФ уничтожили американский танк Abrams одним ударом в зоне СВО
07 мая 2024, 18:40

Фото: iStock/flyflyis

Российские военные уничтожили уже девятый американский танк Abrams, используемый ВСУ в зоне проведения спецоперации. Об этом пишет Military Watch Magazine.
«Украинская армия потеряла еще один танк M1A1 Abrams в бою с российскими войсками, что подтверждается недавно опубликованными кадрами с беспилотника, причем машина была оставлена экипажем вскоре после попадания», — говорится в статье.

При этом уточняется, что американский танк был нейтрализован всего одним выстрелом ВС РФ из высокоточного оружия.

При этом автор статьи напомнил, что армия России смогла уже уничтожить несколько таких танков, используя различные виды оружия. Из-за этого Украине пришлось переместить американские машины подальше от зоны боевых действий.

Кроме того, в материале говорится, что российские военные смогли захватить один танк Abrams и одну штурмовую машину M1150 ABV.

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В Одессе иностранный наемник избил местного жителя
«Страна.ua»: в Одессе иностранный военный избил местного жителя
07 мая 2024, 18:28

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

В Одессе иностранный военный пытался угрожать местному жителю пистолетом, после чего избил его. Об этом сообщает «Страна.ua».
Инцидент произошел из-за того, что один из иностранных наемников чуть не сбил собаку на дороге. Одессит сделал военному замечание, на что последний достал табельное оружие и собирался выстрелить.

Однако из пистолета выпал магазин, после чего между мужчинами сразу же завязалась драка. Военный бил лежащего на земле одессита и кричал на него на английском языке.

Ранее сообщалось, что петиция о приглашении иностранных войск на Украину зарегистрирована на сайте президента украинского государства.

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Памятные доски в честь погибших в зоне СВО установили в Котельниках
07 мая 2024, 18:18

Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники

В сквере «Патриот» в Котельниках установили памятные доски в честь погибших в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Юрий Корецкий, Виталий Добычин и Маруфжон Махмудов навечно вписали свои имена в состав «Бессмертного полка», оставив след в истории города и всей страны.
«Выражаю глубокие соболезнования семьям и близким погибших героев. Пусть наша поддержка в этот непростой период поможет преодолеть потерю и найти силы. Наша задача – сохранить память и продолжать защищать наши ценности. Пусть эти мемориальные доски напоминают о важности борьбы за справедливость и мир», – сказал муниципалитета Сергей Жигалкин.
Отдать дань уважения героям на Аллею Памяти в сквер «Патриот» пришли родственники погибших бойцов, ветераны, депутаты, члены молодежных военно-патриотических объединений и школьники.

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#московская область
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Хинштейн: семьи героев СВО в Самаре делят на «чистых» и «нечистых»
Хинштейна возмутил отказ в выдаче билетов на Парад 9 мая семье героя СВО
07 мая 2024, 17:24

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн написал в своём Telegram-канале, что вдове и девятилетнему сыну погибшего в Херсонской области военнослужащего отказали в пригласительных билетах на Парад 9 мая в Самаре.
Отмечается, что причина отказа связана с тем, что они живут не в городе, а в соседнем Волжском районе. Хинштейн отметил, что данная ситуация является абсолютно несправедливой.

По словам депутата, именно семьи героев специальной военной операции должны быть в числа главных зрителей Парада без привязки к месту прописки. Хинштейн добавил, что его помощники уже связались с Алией и завтра передадут ей с сыном пригласительные. Он также выразил надежду на то, что эта ситуация является частным случаем, а не системой.

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