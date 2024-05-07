ВС РФ атаковали офицеров ВСУ во время совещания в Харьковской области

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Российские бойцы ударили по группе офицеров ВСУ во время совещания у населенного пункта Липцы в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Фронтовая птичка».
Согласно сообщению, разведка обнаружила несколько автомобилей противника в лесополосе. Всего там было 16 человек, которые что-то бурно обсуждали между собой. Стало понятно, что это собрание офицерского состава ВСУ.
Позже подъехали автомобили эвакуации. После прилёта на месте сбора украинского офицерского состава начался пожар. Потери уточняются.
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«Поняли, что это не простые ВСУшные рыбы. Начали работать по ним с 2А65 и с 2А36 в паре. Рига в паре с бездушным бортом уничтожали всё, что было в окрестностях», — говорится в сообщении.
Позже подъехали автомобили эвакуации. После прилёта на месте сбора украинского офицерского состава начался пожар. Потери уточняются.
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Элина Позднякова