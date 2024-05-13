На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

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По данным онлайн-карт министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена на всей территории страны.
В начале дня сигнал тревоги прозвучал в Кировоградской и Харьковской областях, а после полудня — в Николаевской и Одесской областях. На данный момент воздушная тревога звучит на всей территории Украины.
Удары по инфраструктуре Украины со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за который, по утверждению российских властей, стояли украинские спецслужбы. Российские удары направлены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
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Артем Кузьмин