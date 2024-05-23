На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Фото: istock / Photoboyko
На всей территории Украины звучит воздушная тревога. Об этом свидетельствует информация онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Согласно данным карты, сначала в 0:25 тревогу объявили в Киеве, а затем сигнал практически сразу распространилась на все остальные регионы.
Удары по инфраструктуре Украины ВС России начали наносить 10 октября 2022 года - через 2 дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
Ранее сообщалось, что в результате украинского обстрела в Лисичанске погибли два человека. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Удары по инфраструктуре Украины ВС России начали наносить 10 октября 2022 года - через 2 дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
Ранее сообщалось, что в результате украинского обстрела в Лисичанске погибли два человека. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак