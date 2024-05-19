В Киеве и еще двух регионах Украины объявили воздушную тревогу

Фото: iStock/Photoboyko
В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные министерства цифровой трансформации Украины.
Уточняется, что ракетная опасность объявлена в Киеве, Киевской области, Черкасской области и Черниговской области. Примечательно, что звуки сирен прозвучали в 11:14 мск.
Иных подробностей в настоящее время не приводится.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
Читайте также:
В селе Раденск украинский беспилотник атаковал микроавтобус, погиб человек
Крупнейший металлургический комбинат на Украине пострадал от мобилизации
Экс-разведчик Риттер: последние украинцы не хотят воевать до последнего украинца
Иных подробностей в настоящее время не приводится.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
Читайте также:
В селе Раденск украинский беспилотник атаковал микроавтобус, погиб человек
Крупнейший металлургический комбинат на Украине пострадал от мобилизации
Экс-разведчик Риттер: последние украинцы не хотят воевать до последнего украинца
Екатерина Коршунова