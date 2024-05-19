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В Киеве и еще двух регионах Украины объявили воздушную тревогу

19 мая 2024, 11:34
Фото: iStock/Photoboyko

Фото: iStock/Photoboyko

В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные министерства цифровой трансформации Украины.
Уточняется, что ракетная опасность объявлена в Киеве, Киевской области, Черкасской области и Черниговской области. Примечательно, что звуки сирен прозвучали в 11:14 мск.

Иных подробностей в настоящее время не приводится.



Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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Глава Херсонской ОВА Прокудин заявил о повреждении припортовой инфраструктуры
19 мая 2024, 12:35

Фото: iStock/Eshma

Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин написал в своем Telegram-канале, что припортовая инфраструктура повреждена в подконтрольной ВСУ части Херсонской области.
По словам Прокудина, были зафиксированы попадания в припортовую инфраструктуру. Он добавил, что складское помещение и хозяйственные постройки оказались разбиты.

Ранее сообщалось, что российские силы ПВО сбили за ночь 57 украинских дронов.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#херсонская область
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В Германии испугались последствий опасного решения по Украине
Focus: удар ВСУ по России оружием из США приведет к непредсказуемым последствиям
19 мая 2024, 12:07

Фото: istockphoto/photosvit

Профессор Герхард Манготт из Университета Инсбрука предупреждает о возможных последствиях ударов Вооруженных Сил Украины (ВСУ) по территории России с использованием западного оружия, пишет немецкое издание Focus.
Он указывает, что такие действия значительно увеличат напряженность между НАТО и Москвой, создав серую зону риска эскалации, которую невозможно предсказать или контролировать.

Издание подчеркивает, что ситуация на Украине настолько напряженная, что Соединенные Штаты больше не ограничивают Украину в использовании американского вооружения.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своего визита в Киев подчеркнул, что США не призывают Украину атаковать Россию, однако принятие подобных решений остается на усмотрение киевского режима.

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В НАТО выступили с безумным заявлением об уничтожении российских ракет
Ланге: Уничтожение ракет ВС РФ с территории НАТО абсолютно легально
19 мая 2024, 11:43

Фото: iStock/PavelRodimov

Уничтожение российских ракет на Украине с территории Североатлантического альянса абсолютно легально, с таким заявлением выступил старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге в интервью для Tagesschau.
«Согласно статье 51 Устава ООН, это было бы абсолютно легально. С точки зрения международного права это также выполнимо», — прокомментировал ситуацию Ланге.

По его словам, российские ракеты можно сбивать с территории Польши, Словакии и Румынии.

Ланге считает, что в такой ситуации Вооружённые силы Украины могли бы сместить свои системы ПВО поближе к прифронтовым территориям, чтобы усилить защиту на таких участках как Харьковской область.

Напомним, ВСУ активно перемещают технику и личный состав на Харьковское направление на фоне наступления ВС РФ. В это время оборона на других участках фронта становится слабее.

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Кастюкевич: конечная сумма ущерба от разрушения Каховской ГЭС колоссальна
#нато
#всу
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Сенатор рассказал о сумме ущерба от разрушения Каховской ГЭС
Кастюкевич: конечная сумма ущерба от разрушения Каховской ГЭС колоссальна
19 мая 2024, 11:21

Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что конечная сумма ущерба от разрушения Каховской ГЭС украинскими войсками колоссальна и еще до конца не определена. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам сенатора, ранее была озвучена лишь примерная сумма ущерба, которая составила около 11,5 миллиарда рублей. Кастюкевич отметил, что есть и часть ущерба, который нанесен безвозвратно — это погибшие люди, животные, уничтоженная часть природы.

Примечательно, что за последнее время участились атаки ВСУ на Запорожскую АЭС. Украинская армия использует различные виды оружия для осуществления террористических атак на атомной станции.

Напомним, плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня прошлого года после серии ракетных ударов, которые были нанесены украинскими войсками. Из зоны бедствия были эвакуированы около девяти тысяч человек, пятьдесят девять человек погибли.

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В селе Раденск украинский беспилотник атаковал микроавтобус, погиб человек
Сальдо: в селе Раденск украинский дрон атаковал микроавтобус, погиб человек
19 мая 2024, 11:02

Фото: iStock/AndrisBarbans

Губернатор региона Владимир Сальдо написал в своем Telegram-канале, что дрон ВСУ атаковал в селе Раденск Херсонской области микроавтобус с рабочими.
Уточняется, что в результате атаки украинских боевиков погиб один человек. Сальдо отметил, что находящиеся в автобусе люди приехали из Скадовского района на работу по сбору клубники.



По словам губернатора, многие получили ранения. Сальдо добавил, что всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Минувшей ночью ВСУ совершили самую массированную атаку на Крым за последнее время
МО: ПВО сбили 9 ракет ATACMS и 61 беспилотник ВСУ над территорией РФ
19 мая 2024, 10:26

Фото: iStock/Alexyz3d

Российские силы ПВО сбили 9 ракет ATACMS и 61 беспилотник ВСУ в небе над территорией РФ, об этом сообщает Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Уточняется, что атака была отражена при помощи дежурных средств противовоздушной обороны. Так, девять ракет ATACMS были уничтожены над территорией Республик Крым. В небе над Крымом также сбили один БПЛА. Ещё три беспилотника уничтожены над Белгородской областью и 57 дронов над Краснодарским краем.

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Крупнейший металлургический комбинат на Украине пострадал от мобилизации
FT: мобилизация угрожает существованию крупнейшего меткомбината на Украине
19 мая 2024, 10:21

Фото: iStock/valtron84

Глава Мауро Лонгобардо заявил, что мобилизация угрожает существованию крупнейшего горно-металлургического предприятия Украины «АрселорМиттал Кривой Рог». Об этом сообщает Financial Times.
По словам Лонгобардо, если мобилизация продолжится, то на предприятии не будет достаточного числа сотрудников для его стабильной работы. Он отметил, что заводу уже пришлось сократить производство, в особенности стали, которая нужна для того, чтобы защитить объекты энергетики.

Лонгобардо выразил мнение о ​том, что в конечном итоге Украина все равно проигрывает, несмотря на усиленные мобилизационные мероприятия.

Ранее сообщалось, что Украина вынуждена проводить жесткую мобилизацию в стране из-за падения морального духа среди населения.

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Военный эксперт Подоляка: в Волчанске продолжаются бои
19 мая 2024, 10:07

Фото: iStock/zabelin

Военный эксперт Юрий Подоляка заявил, что в Волчанске продолжаются боевые действия. Об этом пишет «Царьград».
По словам эксперта, город все еще остается одной из самых горячих точек. Подоляка отметил, что после потери украинской армией большей части укрепрайона в медгородке и контроля над последней дорогой из заречной части, остатки солдат ВСУ на этой территории обречены.

Он добавил, что на данном участке фронта отсутствует целостная оборона, по этой причине зачистка района — это только вопрос времени. Подоляка заключил, что российской армии удалось продвинуться в Волчанске благодаря авдеевской тактике, согласно которой сначала путь для бойцов пробивается авиабомбами и артиллерией.

Ранее сообщалось, что российским войскам удалось выйти на правый берег реки Волчья в Волчанске. Армия ВС РФ продвинулась внутри города, заняв при этом позиции в серой зоне.

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#всу
#вс рф
#солдат
#спецоперация
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Военный эксперт раскрыл, чем ВС РФ поможет наступление на Харьков
Военкор Коц: Наступление на Харьков откроет для ВС РФ другие направления
19 мая 2024, 09:59

Фото: iStock/Anna_Anikina

Успешное наступления на Харьков поможет российской армии продвинуться и на других участках фронта, об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц в беседе с «Комсомольской правдой».
По словам эксперта, из-за наступления российской армии на Харьковском направлении ВСУ столкнулись с проблемами и на других участках фронта. Так, сейчас украинскому командованию приходится перебрасывать живую силу под Харьков из других регионов, в которых проходит линия боевого соприкосновения.

«Переброска сил и средств, которые производит Украина, позволяют надеяться, что где-то у них сил начнет не хватать. И мы сможем там давить еще сильнее», — объяснил Коц.

Таким образом, ситуация в Харьковской области военкор описал как «некий громоотвод», который позволит российским войскам достичь успехов и на других направлениях.

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#харьковская область
#вс рф
#всу
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