Офицер СБУ забил тревогу из-за прорыва армии России в зоне СВО

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Для ВСУ ситуация ежедневно становится всё хуже. Такое заявление сделал полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*.
«Сейчас они действуют по плану. И эта ситуация с каждым днем для нас становится все более опасной», — пожаловался Стариков.
По его словам, действия армии России создают проблемы для украинских войск, которые потеряли инициативу на многих направлениях. Теперь им постоянно приходится перебрасывать свои резервы. Он подчеркнул, что потеря любых важных населённых пунктов усугубит и без того тяжёлое положение ВСУ.
Стариков особо отметил, что Украине ни в коем случае нельзя сдавать Часов Яр, а это значит, что на это направление будут перебрасываться резервы на постоянной основе.
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* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Элина Позднякова