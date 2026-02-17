На всей территории Украины утром объявили воздушную тревогу

17 февраля 2026, 08:13

Фото: iStock/Harry Wedzinga

Во вторник Украина столкнулась с массовой воздушной тревогой. Онлайн-карта, предоставленная украинским министерством цифровой трансформации, показывает, что сигнал охватил всю территорию страны. Об этом пишет РИА Новости.