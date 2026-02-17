На всей территории Украины утром объявили воздушную тревогу
Во вторник Украина столкнулась с массовой воздушной тревогой. Онлайн-карта, предоставленная украинским министерством цифровой трансформации, показывает, что сигнал охватил всю территорию страны. Об этом пишет РИА Новости.
Ситуация особенно напряженная в центральной, северной и восточной частях. Здесь сирены начали звучать с ночи. На западе и юге тревога прозвучала утром, около 7:20 по московскому времени. Граждане призваны оставаться в укрытиях и следить за обновлениями.
Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.
