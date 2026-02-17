Польша подняла в воздух авиацию из-за активности РФ
Польские военные самолеты взлетели в воздух в ответ на подозрительную активность России на Украине. Об этом пишет РИА Новости.
Оперативное командование вооруженных сил страны сообщило о начале действий военной авиации. Наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки находятся в повышенной готовности. Военные подчеркивают, что эти меры носят превентивный характер и направлены на защиту границ, особенно в уязвимых районах.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что российские войска отразили контратаку украинских сил в районе Волчанских Хуторов, расположенных в Харьковской области.
