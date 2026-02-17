Польша подняла в воздух авиацию из-за активности РФ

17 февраля 2026, 07:36

Польские самолеты поднялись в воздух из-за якобы активности России на Украине

Фото: iStock/Jozsef Soos

Польские военные самолеты взлетели в воздух в ответ на подозрительную активность России на Украине. Об этом пишет РИА Новости.