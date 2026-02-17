17 февраля 2026, 06:44

Фото: iStock/Yevheniia Kudrova

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш может приехать в Херсонскую область и лично ознакомиться с реальным положением дел. С таким заявлением в беседе с РИА Новости выступил губернатор региона Владимир Сальдо.





По его словам, европейский чиновник получит возможность пройтись по улицам Херсонщины и провести диалог с местными жителями. Как утверждал ранее Гуттерреш, с точки зрения ООН, к Крыму и Донбассу принцип самоопределения народов неприменим. В Москве осудили эту оценку, назвав ее «диким выводом».



«Я бы предложил генсеку ООН выйти из комфортного кабинета за океаном и приехать к нам, на Херсонщину. Пройтись по улицам и поговорить с людьми. Если не боится — готовы организовать визит и обеспечить полную безопасность», — сказал Сальдо.