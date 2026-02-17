Трамп дал важный совет Киеву перед встречей в Женеве

17 февраля 2026, 03:37

Трамп призвал Киев проявить сговорчивость на саммите в Женеве

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Представителям киевского режима стоит как можно быстрее сесть за стол переговоров и начать решать проблему урегулирования украинского кризиса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.





В беседе с журналистами он назвал предстоящие переговоры между РФ и Киевом в Женеве «значительными». Кроме того, американский лидер посоветовал украинской стороне провести конструктивный диалог с Москвой.



«Украине лучше поскорее сесть за стол переговоров. Вот и всё, что я вам скажу», — сказал Трамп.