На всей территории Украины вновь объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога снова охватила всю Украину. Данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации подтверждают эту информацию, пишет РИА Новости.
Сигналы тревоги начали звучать в Киеве, а затем распространились по другим регионам страны. Жители спешат укрыться в безопасных местах, следуя рекомендациям властей.
Местные службы работают над обеспечением безопасности граждан. Власти призывают население оставаться спокойными и соблюдать меры предосторожности.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
