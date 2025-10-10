В Киеве, Харькове и Днепропетровске на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

10 октября 2025, 01:28

Фото: iStock/Leonid Ikan

В Киеве, Харькове и Днепропетровске прозвучали мощные взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом пишут украинские СМИ, а кадры последствий атаки на объекты Украины публикует Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).





Уточняется, что в разных районах столицы Украины начались серьезные перебои в энергоснабжении и водоснабжении. Для ударов по регионам страны использовалось до 150 ударных БПЛА типа «Герань».





«Мощные взрывы и пожар в Киеве. Идут атаки на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6», — говорится в материале «РВ».