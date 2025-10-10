Достижения.рф

В Киеве, Харькове и Днепропетровске на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

В Киеве, Харькове и Днепропетровске прозвучали мощные взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом пишут украинские СМИ, а кадры последствий атаки на объекты Украины публикует Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).



Уточняется, что в разных районах столицы Украины начались серьезные перебои в энергоснабжении и водоснабжении. Для ударов по регионам страны использовалось до 150 ударных БПЛА типа «Герань».

«Мощные взрывы и пожар в Киеве. Идут атаки на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6», — говорится в материале «РВ».
Еще одна интенсивная серия атак пришлась на различные объекты в Днепропетровске и Кривом Роге. Однако ее точные цели не указаны.

Ранее сообщалось, что на здании районной администрации города Купянска в Харьковской области, где продолжаются активные боевые действия, появился государственный флаг РФ.
Мария Моисеева

