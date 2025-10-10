ВСУ прикрывались телами погибших сослуживцев на Константиновском направлении
РИАН: Солдаты ВСУ спрятались в трубе и накрывались телами своих сослуживцев
На Константиновском направлении ДНР боевики ВСУ пытались укрыться в бетонной трубе под дорогой, но были уничтожены дроном РФ. Выжившие украинцы пытались использовать тела погибших сослуживцев для защиты от атаки. Об этом сообщил РИА Новости командир расчета БПЛА Южного военного округа с позывным «Дава».
Солдат РФ подробно описал, как его группа обнаружила скопление из четырех военнослужащих противника. Один из сброшенных боеприпасов рикошетом попал внутрь трубы, где скрывались ВСУ, и детонировал.
«Противник был достаточно быстро подавлен. И в конце те, кто выжил, они уже просто закрывались телами, пытались заложить вход телами тех, кто погиб. В итоге все были уничтожены», — объяснил «Дава».
Над зданием районной администрации Купянска Харьковской области подняли флаг РФ
Напомним, что город Константиновка находится на подконтрольной ВСУ территории ДНР. Этот город расположен к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часового Яра.
Ранее сообщалось, что в ночь с 9 на 10 октября в Киеве, Харькове и Днепропетровске прозвучали мощные взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. В разных районах столицы Украины начались серьезные перебои в энергоснабжении и водоснабжении.