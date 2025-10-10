ВСУ прикрывались телами погибших сослуживцев на Константиновском направлении

10 октября 2025, 05:50

РИАН: Солдаты ВСУ спрятались в трубе и накрывались телами своих сослуживцев

Фото: iStock/Leestat

На Константиновском направлении ДНР боевики ВСУ пытались укрыться в бетонной трубе под дорогой, но были уничтожены дроном РФ. Выжившие украинцы пытались использовать тела погибших сослуживцев для защиты от атаки. Об этом сообщил РИА Новости командир расчета БПЛА Южного военного округа с позывным «Дава».





Солдат РФ подробно описал, как его группа обнаружила скопление из четырех военнослужащих противника. Один из сброшенных боеприпасов рикошетом попал внутрь трубы, где скрывались ВСУ, и детонировал.





«Противник был достаточно быстро подавлен. И в конце те, кто выжил, они уже просто закрывались телами, пытались заложить вход телами тех, кто погиб. В итоге все были уничтожены», — объяснил «Дава».