На южнодонецком направлении уничтожено 17 пунктов временной дислокации ВСУ

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские силы «сейчас в Работино, находятся на южных окраинах поселка», при этом весь населенный пункт находится «под их огневым контролем». Об этом сообщает ТАСС. О том, что российские войска вошли в населённый пункт, считавшийся одним из символов украинского контрнаступления, заявил и губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.