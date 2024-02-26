На южнодонецком направлении уничтожено 17 пунктов временной дислокации ВСУ

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Вооружённые силы РФ уничтожили на южнодонецком направлении 17 пунктов временной дислокации, 4 пункта управления БПЛА и полевой склад боеприпасов армии Украины. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Александр Гордеев.
Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины 24 февраля 2022 года. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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