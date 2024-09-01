На Западе допустили окружение ВСУ в двух городах

Кадры допроса боевика запрещенного в России «Айдара»* показал в своем Telegram глава ЧР Рамзан Кадыров. По словам пленника, он попал в нацбатальон после мобилизации и был там в течение полутора месяцев. Второй прослужил в рядах украинской армии пару месяцев, глуша сигнал российских дронов.