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Успехи российских военных н красноармейском направлении представляют угрозу окружения для подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Торецке и Курахово, сообщается в британской газеты The Telegraph.
«Эти маневры грозят окружением для больших участков украинского фронта к северу от Красноармейска, в районе Торецка, и к югу, в районе Курахово», – допускают авторы издания.
Более того, контроль над Красноармейском (украинское название – Покровск) даст России возможность освободить значительную часть Донецкой народной республики (ДНР) и в будущем атаковать в направлении Днепропетровска.
31 августа российские войска прорвали линию обороны ВСУ в районе Красноармейска. Большинство населенных пунктов вблизи города не были подготовлены к обороне.
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Александр Климов