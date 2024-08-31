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ВСУ перебросили под Покровск одну из немногих своих наступательных бригад. Об этом пишет Forbes.
Отмечается, что речь идет о бригаде нацгвардии «Кара-Даг», численность которой составляет около 2000 солдат. Согласно информации источника, перемещение бригады с ее обычных позиций на незнакомые участки на линии боевого соприкосновения показывают «срочность проблем Украины между Авдеевкой и Покровском».
После ускорения продвижения российской армии на этом направлении генштаб ВСУ решил послать подкрепление уже находящимся здесь нескольким бригадам.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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После ускорения продвижения российской армии на этом направлении генштаб ВСУ решил послать подкрепление уже находящимся здесь нескольким бригадам.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова