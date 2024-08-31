Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
Взятие российскими войсками под полный контроль линий снабжения боевиков ВСУ в Донбассе сыграет ключевую роль в ходе СВО на Украине, считает аналитик из Великобритании Александр Меркурис.
«Это окажет, вероятно, революционный эффект на ситуацию (в Донбассе. — Прим. ред.)», — прокомментировал эксперт у себя на YouTube-канале.Меркурис добавил, что украинские неонацисты постепенно теряют контроль своей инфраструктуры, позволявшей осуществлять оружейные поставки в Покровск.
Ранее один из боевиков ВСУ в районе Покровска рассказал, что украинские подразделения «страдают» из-за переброски части живой силы в Курскую область. Кроме того, по словам украинца, некоторые радикалы устали, поскольку ведут боевые действия с 2022 года.
Читайте также:
Ситуация в Курской области, взятие села под Харьковом, штурм в Часове Яре: последние новости СВО
Генсек НАТО назвал наступление ВСУ на Курскую область законным
Риттер сделал заявление о ВСУ в Курской области
Никита Кротов