Стало известно, сколько километров территории освободили ВС РФ в зоне СВО за март

«Королева марафонов» Елена Блиновская может отправиться в зону спецоперации на Украине, пишет «Блокнот». Обозреватели уточнили, что осужденная за неуплату налогов блогер хочет быть со своим мужем Алексеем, заключившим контракт с МО РФ в прошлом году.