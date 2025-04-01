Стало известно, сколько километров территории освободили ВС РФ в зоне СВО за март

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Армия России освободила за прошедший март 133 квадратных километра украинской территории. Об этом свидетельствуют данные украинского военного паблика.
Отмечается, что это на 59 квадратных км больше, чем было освобождено в феврале. В январе российские войска заняли 325 квадратных км. А осенью 2024 года эти цифры достигали 700 квадратных км в месяц.
Также в сообщении говорится о том, что российские силы возобновили наступательные операции сразу по нескольким направлениям фронта.
Кроме того, добавляется, что у ВС РФ появился резерв в виде курской группировки. Теперь украинская сторона думает, куда именно будут направлены российские бойцы из Курской области.
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Также в сообщении говорится о том, что российские силы возобновили наступательные операции сразу по нескольким направлениям фронта.
«Интенсивность на Покровском направлении начала существенно расти во второй половине марта и вышла на уровень конца 2024, когда оборона к югу от города иногда просто сыпалась», — пишет украинский паблик.
Кроме того, добавляется, что у ВС РФ появился резерв в виде курской группировки. Теперь украинская сторона думает, куда именно будут направлены российские бойцы из Курской области.
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Элина Позднякова