Силовики сообщили о предотвращении диверсии в Брянской области
В Брянской области были остановлены действия группы, которую идентифицировали как украинскую диверсионно-разведывательную. Соответствующая информация была распространена Центром общественных связей ФСБ России.
По данным ведомства, группа насчитывала шесть человек, которые, как утверждается, являлись кадровыми сотрудниками Службы специальных операций Украины. В ходе инцидента трое из них были ликвидированы, ещё трое — задержаны.
В результате операции были изъяты шесть автоматов иностранного производства с глушителями, около 16 кг взрывчатых веществ, гранаты и боеприпасы стандарта НАТО. Также у задержанных обнаружены средства связи.
К пресечению деятельности группы были привлечены сотрудники ФСБ, Росгвардии и МВД. По заявлению ФСБ, целью группы было совершение диверсионных актов на российской территории.
Ранее сообщалось об атаке ВСУ на храм в Белгородской области во время службы.
