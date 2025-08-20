Силовики сообщили о предотвращении диверсии в Брянской области

20 августа 2025, 11:19

В Брянской области ликвидированы члены группы, подозреваемые в диверсиях

Фото: Istock/Iuri Gagarin

В Брянской области были остановлены действия группы, которую идентифицировали как украинскую диверсионно-разведывательную. Соответствующая информация была распространена Центром общественных связей ФСБ России.