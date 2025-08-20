СМИ сообщают о трехдневной обороне штурмовиков в прорыве близ Покровска

20 августа 2025, 11:08

Mash: 150 бойцов ВС РФ держат оборону в прорыве близ Покровска

Фото: istockphoto/zim286

Telegram-канал Mash сообщает, что около 150 штурмовиков ВС РФ уже третий день держат оборону в зоне прорыва под Красноармейском (украинское название — Покровск).