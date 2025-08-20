СМИ сообщают о трехдневной обороне штурмовиков в прорыве близ Покровска
Telegram-канал Mash сообщает, что около 150 штурмовиков ВС РФ уже третий день держат оборону в зоне прорыва под Красноармейском (украинское название — Покровск).
По данным канала, для их вытеснения ВСУ направили наиболее боеспособные подразделения — в общей сложности примерно 2000 бойцов.
Отмечается, что штурмовики сейчас ожидают подкрепления с юга, где сосредоточены 9‑я, 39‑я и 110‑я отдельные механизированные бригады; им предстоит отбить атаки ВСУ и укрепить коридор.
Ранее боец 60‑го отдельного мотострелкового батальона с позывным «Проказник» рассказал, что во время штурма под Красноармейском российские военные оказались в окружении, но сумели выйти из него по открытому полю.
