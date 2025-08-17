На Западе назвали два сценария завершения конфликта на Украине
The Wall Street Journal называет два наиболее вероятных исхода конфликта после саммита президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.
По одному из вариантов, Украина лишится части территории, но сохранит свой суверенитет, пусть и в уменьшенном виде; по другому — Киев утратит независимость и вновь окажется в орбите Кремля.
Авторы отмечают, что события на Аляске не прояснили, какой из сценариев наступит и когда, что подорвало надежды на дипломатический прорыв.
Накануне Трамп после встречи с Путиным связался по телефону с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран — западные издания сообщают, что он передал позицию Москвы: в обмен на вывод украинских войск из Донбасса Россия готова приостановить наступление в Запорожской и Херсонской областях.
Также обсуждались возможные гарантии безопасности для Украины по образцу НАТО в случае мирного соглашения. Диалог планируют продолжить во время визита Зеленского в Вашингтон 18 августа.
