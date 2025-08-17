На Западе назвали два сценария завершения конфликта на Украине

17 августа 2025, 11:57

WSJ: Киев лишится территории, но сохранит суверенитет, либо подчинится Москве

Фото: istockphoto/IherPhoto

The Wall Street Journal называет два наиболее вероятных исхода конфликта после саммита президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.