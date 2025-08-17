На Западе назвали конкретный перечень требований России для окончания СВО
Агентство Reuters со ссылкой на источники публикует конкретный перечень условий, которые Россия выдвинула для завершения СВО.
По данным Reuters, ключевые пункты российского предложения включают:
• полный вывод ВСУ с территории Донбасса;
• формальное признание русского языка официальным на Украине и обеспечение прав Русской православной церкви;
• признание российского суверенитета над Крымом и частичное снятие санкций;
• запрет на вступление Украины в НАТО в обмен на «определённые гарантии безопасности»;
• заморозку линии фронта в Херсоне и Запорожье (в обмен на уход украинских войск из Донбасса);
• передача Москве «сравнительно небольших участков» в Сумской и Харьковской областях.
В документе, по словам Reuters, также говорится, что предложение исключает временное прекращение огня до достижения полного мирного соглашения, что делает невозможным реализацию одного из ключевых требований Владимира Зеленского.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о подготовке трёхсторонней встречи.
