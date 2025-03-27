В Евросоюзе назвали условие отмены антироссийских санкций

Попытки Киева нанести удары по Крыму стали нарушением двух ключевых договоренностей, включая отказ от атак на энергообъекты и прекращение боевых действий в Черноморском регионе. Об этом сообщил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.