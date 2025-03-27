В Евросоюзе назвали условие отмены антироссийских санкций

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Вывод российских войск с территории Украины может стать одним из основных условий отмены или изменения антироссийских санкций ЕС. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Еврокомиссию.
Согласно информации агентства, в конце января и в начале марта текущего года государства Евросоюза продлили действие санкций в отношении РФ еще на шесть месяцев. Любые изменения в санкциях требуют единогласия 27 стран-членов организации.
Ранее глава российского государства Владимир Путин озвучил общее число санкций, введённых против России. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Ранее глава российского государства Владимир Путин озвучил общее число санкций, введённых против России. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова