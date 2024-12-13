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Крупнейшей потерей для ВСУ станет Красноармейск (Покровск) в Донбассе, когда его займут бойцы ВС РФ, пишет агентство Reuters. Как уточнили авторы, в городе имеется шахта, являющаяся единственным угольным поставщиком для сталелитейной украинской промышленности.
«Падение Покровска, важного логистического центра ВСУ, станет одной из крупнейших военных потерь Украины за последние месяцы. Сокращение доступа украинских военных к дорожной сети в окрестностях города затруднит для киевских войск удержание территорий по обе стороны от города, что позволит России укрепить и продвинуть линию фронта», — сказано в статье.Спецоперация в Донбассе продолжается с конца февраля 2022 года. В сентябре того же года Донецкая народная республика вошла в состав России в результате референдума. Киев не признал результаты голосования и продолжил атаки на указанную территорию.
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Никита Кротов