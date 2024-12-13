Shot показал, как вредная привычка убила боевика ВСУ под Харьковом

Фото: istockphoto/Olena_Z
Блиндаж боевиков ВСУ забросали минами в Волчанске Харьковской области. Видео опубликовал Telegram-канал Shot.
Как уточнили авторы публикации, украинский военнослужащий решил покурить на воздухе, когда его засек разведывательный беспилотник.
После бойцы ВС РФ «Мага» и «Барнаул» подобрались к позиции противника, закинув в блиндаж сумку с минами ТМ72. Ликвидированы шестеро украинских военных.
Перед этим стало известно, как командование ВСУ списало со счетов целый батальон в Донецкой народной республике.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Россия выступает против поставок вооружений Киеву, однако страны Запада не останавливаются, снабжая украинцев всевозможными средствами.
Читайте также:
Стало известно, откуда могли запустить сбитый в Ленобласти шпионский беспилотник
Илон Маск раскрыл крупную ошибку Украины
Сотни убитых бойцов ВСУ: раскрыта правда о спецназе КНДР под Курском, видео боя под Плехово, заявления военкоров
После бойцы ВС РФ «Мага» и «Барнаул» подобрались к позиции противника, закинув в блиндаж сумку с минами ТМ72. Ликвидированы шестеро украинских военных.
Перед этим стало известно, как командование ВСУ списало со счетов целый батальон в Донецкой народной республике.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Россия выступает против поставок вооружений Киеву, однако страны Запада не останавливаются, снабжая украинцев всевозможными средствами.
Читайте также:
Стало известно, откуда могли запустить сбитый в Ленобласти шпионский беспилотник
Илон Маск раскрыл крупную ошибку Украины
Сотни убитых бойцов ВСУ: раскрыта правда о спецназе КНДР под Курском, видео боя под Плехово, заявления военкоров
Никита Кротов