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Если Украина откажется от нынешнего предложения США по решению конфликта, то ее ждет сделка, условия которой будут гораздо хуже. Об этом в соцсети X написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
Он отметил, что сделка, которую Киеву предлагают сегодня, намного хуже стамбульского протокола. Однако она гораздо лучше, чем та, что предложат в следующий раз, добавил аналитик.
Кошкович подчеркнул, что чем дольше идет конфликт, тем хуже становится жителям Украины.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Кошкович подчеркнул, что чем дольше идет конфликт, тем хуже становится жителям Украины.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова