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На Западе назвали последствия отказа Украины от предложения США

Аналитик Кошкович: США в следующий раз предложат Киеву сделку еще хуже
Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Если Украина откажется от нынешнего предложения США по решению конфликта, то ее ждет сделка, условия которой будут гораздо хуже. Об этом в соцсети X написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
Он отметил, что сделка, которую Киеву предлагают сегодня, намного хуже стамбульского протокола. Однако она гораздо лучше, чем та, что предложат в следующий раз, добавил аналитик.

Кошкович подчеркнул, что чем дольше идет конфликт, тем хуже становится жителям Украины.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#сша
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#украина
Британия запретила экспорт в Россию игровых контроллеров
Британия запретила экспорт в РФ контроллеров, используемых для управления БПЛА
24 апреля 2025, 14:30

Фото: iStock/scyther5

Британское посольство в России объявило о введении запрета на экспорт игровых контроллеров в Россию. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно сообщению дипмиссии, данный шаг обусловлен тем, что эти устройства используются для управления беспилотниками на линии фронта на Украине.

«Великобритания запретила экспорт в Россию контроллеров игровых консолей, которые используются для пилотирования беспилотников», — говорится в сообщении на официальной странице посольства.

Запрет со стороны Великобритании следует за аналогичным решением, которое было принято Евросоюзом в феврале этого года, когда также был введен запрет на экспорт игровых контроллеров в Россию.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Европе смягчили решение об отправке миротворцев на Украину
Times: Британия и Франция смягчили решение об отправке миротворцев на Украину
24 апреля 2025, 13:22

Фото: iStock/3dmitry

Желание стран «коалиции желающих» отправить миротворцев на Украину, вероятно, «смягчилось» в процессе переговоров между представителями Киева и рядом этих государств в Лондоне. Об этом пишет газета The Times.
Согласно информации издания, некоторые европейские чиновники опасаются, что Москва сочтет британско-французскую миротворческую миссию «односторонней» и не примет ее. Стоит отметить, что Великобритания не готова отказаться от планов по отправке своих войск.

Идея отправить на Украину миротворцев принадлежит британскому премьер-министру Киру Стармеру и французскому лидеру Эммануэлю Макрону.

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В Госдуме ответили на слова главы Госдепа США об украинском конфликте
Депутат Чепа: в словах Рубио об украинском конфликте есть прагматичные нотки
24 апреля 2025, 12:59

Фото: istockphoto/Konstantin Aksenov

В словах главы Госдепартамента США Марко Рубио о понимании позиции России по украинскому конфликту заметны прагматичные нотки. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с NEWS.ru.
По его словам, заявление Рубио указывает на то, что западные политики начали более трезво оценивать первопричины конфликта и возможные его последствия, если кто-то решится эскалировать украинский кризис.

Парламентарий также поделился, что надеется на успех президента США Дональда Трампа в урегулировании конфликта на Украине таким образом, чтобы гарантии безопасности получили и Россия, и Украина, и Европа, и весь мир.
«Многие моменты были абсолютно очевидны, и это было видно и при прошлом правлении Трампа. Те же минские договоренности. Поэтому, конечно, есть определенные политические игры во всех таких сегодняшних заявлениях многих политиков. Но тем не менее процесс идет, это внушает оптимизм», — подчеркнул Чепа.
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Раскрыты последствия для боеспособности ВС РФ после ЧП на военном складе под Владимиром
Эксперт Онуфриенко: потеря военного склада под Владимиром не повлияет на ВС РФ
24 апреля 2025, 12:57

Фото: istockphoto/Oleksiy Samsonov

Потеря военного склада в Киржачском районе Владимирской области, где 22 апреля произошел пожар, не повлияет на боеспособность ВС РФ, допустил военный эксперт Михаил Онуфриенко.
В беседе с NEWS.ru он предложил, что случившееся во вторник ЧП скорее отразится на мобилизационных запасах, чем на снабжении фронта. Возможно, кто-то не получит пары снарядов, не более, добавил Онуфриенко.
«Дело в том, что армия имеет в своем резерве стратегические людские ресурсы, то есть порядка 200 тысяч солдат, которые могут быть направлены на линию фронта, но пока остаются в тылу. И, естественно, они находятся в тылу вместе с техникой и боеприпасами. Вот им запас восполнят. Но чтобы сегодня такое ЧП сказалось на линии фронта — безусловно, нет», — считает военный эксперт.
Минобороны России не комментировало эту информацию.

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#всу
#минобороны
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#атака
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#переговоры
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ВС России освободили населённый пункт Богдановка в ДНР
24 апреля 2025, 12:19

Фото: istockphoto/zim286

В Министерстве обороны РФ сообщили, что российские войска освободили населённый пункт Богдановка, расположенный в Донецкой Народной Республике.
Эта информация была представлена в сводке ведомства.

«В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» был освобождён населённый пункт Богдановка в Донецкой Народной Республике», — говорится в заявлении министерства.
Ранее сообщалось, что за прошедшую ночь российские средства противовоздушной обороны успешно нейтрализовали 87 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с украинской территории. Согласно предоставленным данным, наибольшее количество беспилотников было уничтожено над Республикой Крым — 45 аппаратов. Также значительное число БПЛА было сбито в следующих регионах:

• 10 — над Белгородской областью,
• 10 — над Курской областью,
• 8 — над Воронежской областью,
• 4 — над Брянской областью,
• 4 — над Липецкой областью,
• 4 — над Нижегородской областью,
• 2 — над Московским регионом.

Пострадавших и разрушений нет.

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