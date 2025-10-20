На Западе назвали последствия схемы ЕС с активами России
План Евросоюза использовать замороженные российские активы может обернуться потерями для самих европейцев. Об этом предупреждает немецкая газета Frankfurter Rundschau.
По мнению издания, за идеей так называемых «репарационных облигаций» скрывается сложная конструкция, которая, помимо вопросов правомерности, несет явные финансовые риски. Украина сможет погасить задолженность только в случае, если Россия выплатит «репарации».
Даже сторонники инициативы признают, что вероятность дефолта по таким займам «почти стопроцентная».
При этом ЕС фактически обязал страны-члены предоставить Киеву государственные гарантии по этим кредитам, что, по сути, переложит бремя выплат на обычных европейских налогоплательщиков.
Читайте также: