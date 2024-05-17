Путин заявил, что постоянно контактировал с Зеленским до начала СВО

Президент РФ Владимир Путин заявил, что до обострения конфликта на Украине он поддерживал постоянный контакт с Владимиром Зеленским.
На пресс-конференции журналист спросила, будет ли Россия считать Зеленского легитимным президентом после окончания его срока 20 мая и планирует ли Путин общаться с ним после этого.
Ранее Зеленский утверждал, что Запад боится Путина, несмотря на более мощную экономику и военный потенциал. Он также отметил, что западные страны опасаются прямого участия в конфликте на Украине, боясь полномасштабного столкновения с Москвой.
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«Мы раньше общались, были в постоянном контакте до того, как конфликт перешел в острую фазу вооруженного противостояния», — цитирует Путина РИА Новости.
Ранее Зеленский утверждал, что Запад боится Путина, несмотря на более мощную экономику и военный потенциал. Он также отметил, что западные страны опасаются прямого участия в конфликте на Украине, боясь полномасштабного столкновения с Москвой.
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Артем Кузьмин