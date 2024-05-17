Названа площадь занятых ВС РФ территорий под Харьковом

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Вооруженные силы России заняли в Харьковской области более 200 квадратных километров.
Об этом заявил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в своем Telegram-канале.
По его словам, Вооруженные силы Российской Федерации продвигаются вглубь территории. Он подчеркнул, что северная часть территории Харьковской области уже частично освобождена от украинских боевиков.
Также он добавил, что российская армия продолжает зачистку в городе Волчанск под Харьковом.
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По его словам, Вооруженные силы Российской Федерации продвигаются вглубь территории. Он подчеркнул, что северная часть территории Харьковской области уже частично освобождена от украинских боевиков.
Также он добавил, что российская армия продолжает зачистку в городе Волчанск под Харьковом.
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Алёна Самарева