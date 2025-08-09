В Минобороны доложили последние новости СВО
За 3,5 часа над различными регионами России были уничтожены 27 украинских беспилотников, сообщает Telegram-канал Минобороны.
Ведомство уточняет, что самолетные БПЛА атаковали территорию страны в период с 12:00 до 15:30. Дежурные средства ПВО сбили 11 дронов над Брянской областью, семь — над Калужской, пять — над Московской областью и по два — над Краснодарским краем и Рязанской областью.
В связи с этим в целях обеспечения безопасности полётов были введены ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Владикавказа (Беслан), Калуги (Грабцево) и московском Домодедово.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили беспилотник, направлявшийся в сторону столицы; на место падения обломков прибыли специалисты экстренных служб.
Читайте также: