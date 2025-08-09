В Минобороны доложили последние новости СВО

09 августа 2025, 17:12

Минобороны: за 3,5 часа над регионами РФ сбили 27 украинских БПЛА

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

За 3,5 часа над различными регионами России были уничтожены 27 украинских беспилотников, сообщает Telegram-канал Минобороны.