09 августа 2025, 17:22

Меркурис: при освобождении Красноармейска бойцы ВС РФ запустят прорыв фронта

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube заявил, что освобождение Красноармейска спровоцирует прорыв всей линии фронта в Донбассе.





По его мнению, перспектива скорого освобождения города могла стать фактором, подтолкнувшим президента США Дональда Трампа к более оперативному переходу к переговорам с президентом России Владимиром Путиным.





«Если Покровск (Красноармейск) падёт, как я уже сказал, вся линия обороны начнёт рушиться», — отметил он.