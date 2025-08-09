На Западе раскрыли, что решит судьбу Донбасса
Меркурис: при освобождении Красноармейска бойцы ВС РФ запустят прорыв фронта
Британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube заявил, что освобождение Красноармейска спровоцирует прорыв всей линии фронта в Донбассе.
По его мнению, перспектива скорого освобождения города могла стать фактором, подтолкнувшим президента США Дональда Трампа к более оперативному переходу к переговорам с президентом России Владимиром Путиным.
«Если Покровск (Красноармейск) падёт, как я уже сказал, вся линия обороны начнёт рушиться», — отметил он.
Красноармейск — один из ключевых транспортно‑оперативных узлов противника в ДНР и для украинской оперативно‑стратегической группировки «Хортица». Город находится примерно в 66 км к северо‑западу от Донецка, за него продолжаются бои.