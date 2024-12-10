Фото: istockphoto/IherPhoto
Когда конфликт будет исчерпан, Россия с Украиной прочно свяжутся в различных аспектах, считает журналист из Ирландии Чей Боуз. Свое мнение он выразил в социальных сетях.
«Они по-прежнему будут иметь общую историю, религию, народ и в миллионах аспектов будут неразрывно связаны», — написал Боуз.Он добавил, что, по его мнению, боевые действия рано или поздно закончатся, а после них РФ останется могущественным соседом украинской республики.
«А где будут ЕС и НАТО?» — спросил Боуз.Спецоперация на Украине началась после того, как боевики ВСУ усилили обстрелы мирных граждан Донбасса. Российское руководство решило провести демилитаризацию и денацификацию.
Читайте также:
На Украине заявили о заходе ВС России в Сумскую область
В Саратовской области пресечена атака беспилотников на военный аэродром
Сальдо заявил, что боевики ВСУ готовят Херсон к противодействию бойцам ВС РФ
Никита Кротов