В Саратовской области пресечена атака беспилотников на военный аэродром

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В Саратовской области пресечена атака БПЛА на военный аэродром. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин.
На месте работают экстренные службы, пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет, добавил губернатор.
Ранее российский беспилотник «Молния-2» уничтожил позицию пулемётчика ВСУ в многоэтажном здании, что позволило подразделениям ВС РФ продвинуться к центру города Курахова в ДНР.
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Анастасия Ларина