Владимир Сальдо (Фото: kremlin.ru)
Боевики ВСУ в Херсоне готовятся к наступлению российских войск, передает РИА Новости, ссылаясь на главу Херсонской области Владимира Сальдо.
«Количества военнослужащих (у ВСУ. — Прим. ред.) не хватает даже на мелкие попытки переброски на левый берег. Поэтому говорить о том, что противник готовится к наступлению с правого берега на левый, наверное, будет необъективно. Не готовится он. Но в то же самое время он постоянно готовится к тому, что мы это сделаем (российские войска освободят город Херсон. — Прим. ред.)», — прокомментировал чиновник.Он добавил, что противник перебрасывает силы на курское направление, поэтому не может быть готов наступать на Херсонщине. Сальдо резюмировал, что ВС РФ целиком освободят от ВСУ Херсон.
Херсонская область стала российским субъектом в результате референдума в сентябре 2022 года. Помимо нее, в состав РФ вошли Луганская и Донецкая народные республики, а также Запорожская область. Киевский режим не признал итоги референдума и продолжил атаковать указанные территории.
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