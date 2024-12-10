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На Украине заявили о заходе ВС России в Сумскую область

ВС РФ могли войти в Сумскую область со стороны Плехово
Фото: istockphoto/Diy13

Фото: istockphoto/Diy13

Вооруженные Силы (ВС) предположительно вошли в приграничный район Сумской области, в частности, в районе населенного пункта Плехово, расположенного к югу от Суджи в Курской области. Об этом информирует украинский аналитический ресурс DeepState в своем Telegram-канале.
Кроме того, отмечается успешное наступление российских военных на покровском направлении в ДНР. В частности, сообщается о продвижении ВС России в районах населенных пунктов Шевченко и Новотроицкое, расположенных к юго-западу от Покровска (украинское название — Красноармейск), а также вблизи Гродовки.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.



Ранее стало известно о наличии канадских и темнокожих наемников в составе украинских войск, которые были замечены в районах Новгородского и Дзержинска в ДНР. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#днр
#сво
#всу
На Западе раскрыли значение «Орешника»
Профессор Малинен: «Орешник» оставил НАТО мало вариантов на Украине
10 декабря 2024, 11:19

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Российская ракета «Орешник» оставила альянсу НАТО мало вариантов в украинском конфликте, считает финский профессор Туомас Малинен в социальных сетях.
«С НАТО покончено. Единственный выход — применить ядерное оружие или капитуляция на Украине», — сказано в посте.
Эксперт привел цитату из материала National Interest. Согласно ей, появление «Орешника» в боевых действиях говорит, о том, что на Западе никто не в безопасности.

Ракету «Орешник» применили 21 ноября после ударов со стороны ВСУ по российским военным объектам в Брянской и Курской областях. Президент России Владимир Путин отмечал, что региональный конфликт на Украине приобрел черты глобального.

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#украина
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#конфликт
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#нато
#новости
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Украина в пятый раз попыталась атаковать полигон, откуда был запущен «Орешник»
ВСУ в пятый раз попытались атаковать Капустин Яр, откуда был запущен «Орешник»
10 декабря 2024, 11:17

Фото: iStock/NatureNow

Вооружённые силы Украины снова попытались атаковать БПЛА полигон Капустин Яр в Астраханской области, откуда была запущена ракета «Орешник».
Как пишет Telegram-канал SHOT, в отношении пока неустановленных сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) возбуждено уголовное дело о теракте группой лиц по предварительному сговору.

Очередной дрон был сбит накануне, около 5 утра. ПВО сработала без нареканий. По данным SHOT, это уже пятый беспилотник, сбитый в этом районе после удара ракетой «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске.



Для атаки ВСУ использовали дроны PD-2 и UJ-22 Airborne. PD-2 имеет дальность полёта до 1300 км, UJ-22 Airborne — до 800 км. Запустили их, предположительно, из Днепропетровской области, расстояние до Капустина Яра составляет примерно 700 км.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в регионе пресечена атака БПЛА на военный аэродром.

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#пво
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В Польше рассказали о дезертирстве украинских военных
Косиняк-Камыш заявил, что украинские военные в Польше дезертируют
10 декабря 2024, 11:17

Фото: istockphoto/Andrzej Rostek

Военные ВСУ, которые проходят обучение в Польше, время от времени дезертируют. Об этом заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш, пишет РИА Новости.
«Случается. Больше, чем в предыдущие месяцы», — поделился он.

При этом Владислав Косиняк-Камыш не указал конкретное количество дезертиров, однако отметил, что уровень дезертирства «в самой Украине значительно выше». Ранее в Варшаве сообщалось, что треть украинских солдат, обученных НАТО, а именно 25 000, прошли подготовку в Польше.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

До этого стало известно о наличии канадских и темнокожих наемников в составе украинских войск, которые были замечены в районах Новгородского и Дзержинска в ДНР.

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#нато
#днр
#сво
#солдат
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На Западе объяснили, что будет с Украиной после окончания СВО
Журналист Чей Боуз: Россия и Украина неразрывно свяжутся после конфликта
10 декабря 2024, 10:59

Фото: istockphoto/IherPhoto

Когда конфликт будет исчерпан, Россия с Украиной прочно свяжутся в различных аспектах, считает журналист из Ирландии Чей Боуз. Свое мнение он выразил в социальных сетях.
«Они по-прежнему будут иметь общую историю, религию, народ и в миллионах аспектов будут неразрывно связаны», — написал Боуз.
Он добавил, что, по его мнению, боевые действия рано или поздно закончатся, а после них РФ останется могущественным соседом украинской республики.

«А где будут ЕС и НАТО?» — спросил Боуз.
Спецоперация на Украине началась после того, как боевики ВСУ усилили обстрелы мирных граждан Донбасса. Российское руководство решило провести демилитаризацию и денацификацию.

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В Саратовской области пресечена атака беспилотников на военный аэродром

Сальдо заявил, что боевики ВСУ готовят Херсон к противодействию бойцам ВС РФ
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
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В Саратовской области пресечена атака беспилотников на военный аэродром
10 декабря 2024, 10:41

Фото: iStock/Diy1

В Саратовской области пресечена атака БПЛА на военный аэродром. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин.
На месте работают экстренные службы, пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет, добавил губернатор.

Ранее российский беспилотник «Молния-2» уничтожил позицию пулемётчика ВСУ в многоэтажном здании, что позволило подразделениям ВС РФ продвинуться к центру города Курахова в ДНР.

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#военные
#беспилотник
#всу
#вс рф
#саратовская область
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Сальдо заявил, что боевики ВСУ готовят Херсон к противодействию бойцам ВС РФ
10 декабря 2024, 10:16

Владимир Сальдо (Фото: kremlin.ru)

Боевики ВСУ в Херсоне готовятся к наступлению российских войск, передает РИА Новости, ссылаясь на главу Херсонской области Владимира Сальдо.
«Количества военнослужащих (у ВСУ. — Прим. ред.) не хватает даже на мелкие попытки переброски на левый берег. Поэтому говорить о том, что противник готовится к наступлению с правого берега на левый, наверное, будет необъективно. Не готовится он. Но в то же самое время он постоянно готовится к тому, что мы это сделаем (российские войска освободят город Херсон. — Прим. ред.)», — прокомментировал чиновник.
Он добавил, что противник перебрасывает силы на курское направление, поэтому не может быть готов наступать на Херсонщине. Сальдо резюмировал, что ВС РФ целиком освободят от ВСУ Херсон.

Херсонская область стала российским субъектом в результате референдума в сентябре 2022 года. Помимо нее, в состав РФ вошли Луганская и Донецкая народные республики, а также Запорожская область. Киевский режим не признал итоги референдума и продолжил атаковать указанные территории.

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#новости
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Стало известно, что требовал Зеленский от Трампа во время встречи в Париже
Bloomberg: Зеленский требовал от Трампа приглашения Украины в НАТО
10 декабря 2024, 09:53

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер)

В рамках переговоров Владимира Зеленского и избранного президента США Дональда Трампа в Париже украинский лидер требовал от Вашингтона приглашения Украины в НАТО ради окончания конфликта. Об этом сообщает Bloomberg.
По словам Зеленского, вступление страны в Североатлантический альянс крайне необходимо, поскольку Киев может вступить в переговоры о прекращении огня только с позиции силы. Он также выразил поддержку идеи пригласить западных военных на территорию Украины, отмечает издание.

Ранее Владимир Зеленский на встрече с кандидатом на должность канцлера Германии, главой Христианско-демократического союза Фридрихом Мерцем заявил, что от избранного президента США Дональда Трампа ничего не зависит в вопросе приглашения Украины в НАТО. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Нарышкин: Стратегическая инициатива в спецоперации полностью принадлежит России
Нарышкин: Россия близка к достижению целей СВО, ВСУ – на грани развала
10 декабря 2024, 09:49

Фото: РИА Новости/Мурад Оруджев

Российская армия близка к достижению целей Специальной военной операции, Вооружённые Силы Украины (ВСУ) оказались на грани развала. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
По его словам, режим Владимира Зеленского полностью утратил легитимность, а значит, и договороспособность.
«Стратегическая инициатива на всех участках принадлежит нам, мы близки к достижению поставленных целей», – сообщил глава СВР в интервью российскому журналу «Разведчик».

Также Нарышкин отметил, что на основании данных, которыми располагает СВР, постсоветское пространство остаётся приоритетным направлением атак со стороны американских и британских спецслужб.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что главной задачей для ВСУ должно стать обеспечение поставок оружия, вместо снижения минимального возраста мобилизации.

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#сво
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Зеленский обозначил приоритеты для ВСУ
Зеленский: приоритетом ВСУ должно быть оружие, а не снижение призывного возраста
10 декабря 2024, 09:07

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что главной задачей для ВСУ должно стать обеспечение поставок оружия, вместо снижения минимального возраста мобилизации. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
По его словам, целью должно быть сохранение как можно большего количества жизней, а не оружия на складах. Зеленский отметил, что необходимо сосредоточиться на оснащении действующих бригад армии техникой и подготовке персонала для ее эффективного использования.

Он заключил, что Киев не должен компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью бойцов ВСУ.

Ранее сообщалось, что заявление главы Госдепа США Энтони Блинкена о необходимости снизить мобилизационный возраст до 18 лет на Украине вызывает разочарование и гнев. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#киев
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