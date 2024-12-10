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Вооруженные Силы (ВС) предположительно вошли в приграничный район Сумской области, в частности, в районе населенного пункта Плехово, расположенного к югу от Суджи в Курской области. Об этом информирует украинский аналитический ресурс DeepState в своем Telegram-канале.
Кроме того, отмечается успешное наступление российских военных на покровском направлении в ДНР. В частности, сообщается о продвижении ВС России в районах населенных пунктов Шевченко и Новотроицкое, расположенных к юго-западу от Покровска (украинское название — Красноармейск), а также вблизи Гродовки.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее стало известно о наличии канадских и темнокожих наемников в составе украинских войск, которые были замечены в районах Новгородского и Дзержинска в ДНР. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее стало известно о наличии канадских и темнокожих наемников в составе украинских войск, которые были замечены в районах Новгородского и Дзержинска в ДНР. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Дарья Осипова