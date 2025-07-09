Удар по пляжу в Курске, подготовка к операции в Торецке, контратаки в Сумской области: последние новости СВО
Вооружённые силы Российской Федерации продолжают наступательные операции на ключевых направлениях, демонстрируя стабильный прогресс. Несмотря на упорное сопротивление ВСУ российские войска расширяют свои зоны контроля, наносят значительные потери противнику и создают условия для дальнейшего продвижения. Последние новости о ходе специальной военной операции, в материале «Радио 1».
Херсонское направлениеНа Херсонском направлении российские силы сосредоточили свои усилия на уничтожении логистических маршрутов и огневых позиций противника. За прошедшие сутки ВС РФ ликвидировали склад боеприпасов, сорвали несколько ротаций украинских подразделений и нанесли удары по артиллерийским позициям ВСУ. В ответ противник 35 раз обстрелял левобережье Херсонской области, применяя артиллерию и дроны. В результате обстрелов в Каховке погибла мирная жительница, ещё один человек получил ранения. Российские войска продолжают укреплять свои позиции и вести контрбатарейную борьбу, минимизируя угрозы для гражданского населения.
Запорожское направлениеНа Запорожском направлении продолжаются интенсивные бои в районе села Каменское, которое, по оперативным данным, почти полностью освобождено российскими войсками. В данный момент ведётся зачистка оставшихся очагов сопротивления. Артиллерия и беспилотники ВС РФ активно действуют по позициям ВСУ в районе Плавней, нанося удары по укрепрайонам и живой силе противника. Локальные боестолкновения зафиксированы в районах Степового и Щербаков, где российские подразделения методично вытесняют ВСУ из занимаемых позиций. Продвижение российских войск на этом участке создает основания для дальнейшего наступления вглубь Запорожской области.
Торецкое направлениеНа Торецком направлении активность боевых действий заметно снизилась. На западном фланге, в районах Яблоновки и Александро-Калиново, столкновения перешли в позиционную стадию. Севернее Торецка продолжаются бои на окраинах Белой Горы, где российские силы сохраняют инициативу. Отсутствие значительных изменений на линии боевого соприкосновения связано с перегруппировкой войск и подготовкой к новым операциям.
Часовоярское направлениеВ Часовом Яре бои сосредоточены в южной части города. Точные данные о перемещении линии фронта отсутствуют, однако ВС РФ усиливают свои позиции к северу от Николаевки и устанавливают огневой контроль над ключевыми дорогами с помощью FPV-дронов. Российские силы продолжают наносить удары по логистическим узлам ВСУ, что затрудняет снабжение украинских подразделений в этом районе.
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