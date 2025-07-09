Удар по пляжу в Курске, подготовка к операции в Торецке, контратаки в Сумской области: последние новости СВО

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Вооружённые силы Российской Федерации продолжают наступательные операции на ключевых направлениях, демонстрируя стабильный прогресс. Несмотря на упорное сопротивление ВСУ российские войска расширяют свои зоны контроля, наносят значительные потери противнику и создают условия для дальнейшего продвижения. Последние новости о ходе специальной военной операции, в материале «Радио 1».



Херсонское направление

На Херсонском направлении российские силы сосредоточили свои усилия на уничтожении логистических маршрутов и огневых позиций противника. За прошедшие сутки ВС РФ ликвидировали склад боеприпасов, сорвали несколько ротаций украинских подразделений и нанесли удары по артиллерийским позициям ВСУ. В ответ противник 35 раз обстрелял левобережье Херсонской области, применяя артиллерию и дроны. В результате обстрелов в Каховке погибла мирная жительница, ещё один человек получил ранения. Российские войска продолжают укреплять свои позиции и вести контрбатарейную борьбу, минимизируя угрозы для гражданского населения.

Запорожское направление

На Запорожском направлении продолжаются интенсивные бои в районе села Каменское, которое, по оперативным данным, почти полностью освобождено российскими войсками. В данный момент ведётся зачистка оставшихся очагов сопротивления. Артиллерия и беспилотники ВС РФ активно действуют по позициям ВСУ в районе Плавней, нанося удары по укрепрайонам и живой силе противника. Локальные боестолкновения зафиксированы в районах Степового и Щербаков, где российские подразделения методично вытесняют ВСУ из занимаемых позиций. Продвижение российских войск на этом участке создает основания для дальнейшего наступления вглубь Запорожской области.
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Торецкое направление

На Торецком направлении активность боевых действий заметно снизилась. На западном фланге, в районах Яблоновки и Александро-Калиново, столкновения перешли в позиционную стадию. Севернее Торецка продолжаются бои на окраинах Белой Горы, где российские силы сохраняют инициативу. Отсутствие значительных изменений на линии боевого соприкосновения связано с перегруппировкой войск и подготовкой к новым операциям.

Часовоярское направление

В Часовом Яре бои сосредоточены в южной части города. Точные данные о перемещении линии фронта отсутствуют, однако ВС РФ усиливают свои позиции к северу от Николаевки и устанавливают огневой контроль над ключевыми дорогами с помощью FPV-дронов. Российские силы продолжают наносить удары по логистическим узлам ВСУ, что затрудняет снабжение украинских подразделений в этом районе.
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Сумское направление

На Сумском направлении ВСУ предприняли контратаки в районе Тёткино, пытаясь вернуть утраченные позиции. В районе Юнаковки продолжаются ожесточенные бои, а российские войска, согласно местным данным, укрепились на окраинах Варачино. Эти действия направлены на создание буферной зоны и предотвращение атак ВСУ по приграничным территориям России.

Удар по Курску

В ночь на 9 июля в результате атаки беспилотников на городской пляж в Курске погибли трое человек. Об этом сообщил в своем телеграм-канале исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн. Он также отметил, что шесть человек, включая ребенка, получили ранения в результате удара ВСУ.
Анастасия Хохлова

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