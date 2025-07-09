09 июля 2025, 07:50

Фото: iStock/Ozkan Ongel

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают наступательные операции на ключевых направлениях, демонстрируя стабильный прогресс. Несмотря на упорное сопротивление ВСУ российские войска расширяют свои зоны контроля, наносят значительные потери противнику и создают условия для дальнейшего продвижения. Последние новости о ходе специальной военной операции, в материале «Радио 1».





Содержание Херсонское направление Запорожское направление Торецкое направление Часовоярское направление Сумское направление Удар по Курску

Херсонское направление

Запорожское направление

Фото: iStock/MikeMareen



Торецкое направление

Часовоярское направление

Политолог прокомментировал заявление Трампа о недовольстве Путиным

Сумское направление

Удар по Курску