ВСУ вынудили пленного Скубака расстрелять двух других в районе села Комар в ДНР

09 июля 2025, 08:28

Фото: iStock/Tomas Ragina

Военнопленный рядовой Игорь Скубак, 1983 года рождения, был вынужден расстрелять двух российских солдат по приказу командира роты с позывным Качур. Об этом пишет РИА Новости.