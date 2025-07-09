ВСУ вынудили пленного Скубака расстрелять двух других в районе села Комар в ДНР
Военнопленный рядовой Игорь Скубак, 1983 года рождения, был вынужден расстрелять двух российских солдат по приказу командира роты с позывным Качур. Об этом пишет РИА Новости.
Инцидент произошел в начале июня в районе населенного пункта Комар в Донецкой Народной Республике.
По данным силовых структур, Скубак выполнил приказ в присутствии старшего группы с позывным Костыль. На допросе он признался, что приказ мог отдать старший группы.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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