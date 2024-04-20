Зеленский выступил с неожиданным заявлением о вводе западных войск на Украину

Ввода западных войск на Украину не будет, с таким заявлением выступил президент Владимир Зеленский. Интервью с бразильскими журналистами он опубликовал в своём Telegram-канале.
«Относительно войск на нашей территории. Какие войска? А что было в Израиле? Самолеты. Самолеты, которые стреляли ракетами. И если нам предложат, например, авиацию Франции, Германии, Польши, Британии, неважно кого, то мы ею воспользуемся», — заявил украинский президент.
Зеленский добавил, что будет стоя аплодировать, если такое решение будет принято союзниками из западных государств. По его мнению, авиация союзников могла бы сбить российские ракеты, которые будут направлены на украинскую столицу.
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Евгения Парфентьева