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Российские военные освободили Новую Ильинку Донецкой народной республики, доложили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили населенный пункт Новая Ильинка Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении.Ранее в оборонном ведомстве докладывали, что в зоне ответственности «Востока» боевики ВСУ лишились техники, а также до 145 единиц живой силы.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин говорил о том, что Киев занимался геноцидом мирных граждан Донбасса в течение восьми лет.
В Кремле отмечали, что боевые действия завершатся, когда Россия достигнет своих целей.
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