На Западе отметили кратное усиление летальности «Ланцетов» России
Летальность российских дронов-камикадзе «Ланцет» значительно возросла. Об этом сообщает обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Питер Сучиу.
По его данным, новые усовершенствования беспилотников фактически удваивают их время в воздухе, что существенно увеличивает дальность действия.
Сучиу отметил, что улучшенные версии дронов — 51Э, 51Э-ИК, 52Э и 52Э-ИК, недавно представленные российской компанией ZALA, имеют вдвое большую продолжительность полета по сравнению с базовыми моделями.
Обозреватель заключает, что эти модернизации сделали «Ланцеты» еще более смертоносными. В сочетании с их относительно низкой стоимостью это представляет собой серьезную угрозу, увеличивая шансы успеха Вооруженных сил России на современном поле боя.
Читайте также: