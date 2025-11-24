Пленный из ВСУ рассказал, что в ТЦК мобилизованных держат связанными

24 ноября 2025, 09:24

Фото: iStock/Irina Piskova

Пленный военнослужащий Николай Бабчук рассказал о шокирующих условиях в территориальных центрах комплектования (ТЦК). Он отметил, что украинских новобранцев держат связанными, чтобы предотвратить побеги. Об этом пишет ТАСС.