Пленный из ВСУ рассказал, что в ТЦК мобилизованных держат связанными
Пленный военнослужащий Николай Бабчук рассказал о шокирующих условиях в территориальных центрах комплектования (ТЦК). Он отметил, что украинских новобранцев держат связанными, чтобы предотвратить побеги. Об этом пишет ТАСС.
Николай, ландшафтный дизайнер, попал в ТЦК после задержания. Мужчина прошел медкомиссию всего за минуту. По его словам, в центре новобранцы не получали ни воды, ни еды. Из его подразделения, насчитывающего 100 человек, дезертировали 20. Боевик провел полтора месяца на позиции с минимальным снабжением. Питание поступало лишь раз в неделю — это были печенье и вода. Он искал еду в полях.
После долгого ожидания без ротации солдат обратился к командованию с просьбой о смене. В ответ услышал лишь неопределенные ответы. В итоге группа решила покинуть место дислокации, но их окружили. Военный сдался после ранения одного сослуживца и гибели двух других.
