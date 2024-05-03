Песков назвал очень опасными слова Макрона о возможной отправке войск на Украину

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очень важными и опасными высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину. Об этом представитель Кремля сообщил журналистам.
Песков отметил, что Париж продолжает регулярно говорить о возможности своей прямой вовлеченности в украинский конфликт. По мнению пресс-секретаря российского лидера, это демонстрирует крайне опасную тенденцию.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские войска могут быть отправлены на Украину в случае прорыва линии фронта армией России или же по запросу Киева.
Ранее стало известно, что Франция договорилась начать с Японией переговоры о взаимном доступе войск. Страны планируют укрепить военное сотрудничество на фоне напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе и конфликта на Украине.
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Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские войска могут быть отправлены на Украину в случае прорыва линии фронта армией России или же по запросу Киева.
Ранее стало известно, что Франция договорилась начать с Японией переговоры о взаимном доступе войск. Страны планируют укрепить военное сотрудничество на фоне напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе и конфликта на Украине.
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Екатерина Коршунова